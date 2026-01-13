Formularán cargos a un hombre que agredió a brigadista del SPLIF



Mañana a las 9:30 horas, la Fiscalía descentralizada de El Bolsón le formulará cargos a un hombre de 64 años, acusado de agredir a un brigadista del Splif en la zona de El Manso. Mañana a las 9:30 horas, la Fiscalía descentralizada de El Bolsón le formulará cargos a un hombre de 64 años, acusado de agredir a un brigadista del Splif en la zona de El Manso.





Los hechos de produjeron el 8 de enero en cercanías a la pasarela ubicada en inmediaciones del km. 22 de la ruta provincial 83 km, cuando el imputado interceptó al integrante de la Servicio de prevención y lucha contra incendios forestales, increpándolo por su accionar.





La agresión continuó con golpes de puño hasta que el imputado extrajo "una navaja de unos 22 cm. aprox. de largo total, con la clara intención de continuar agrediendo físicamente a la víctima quien al intentar cubrirse con sus manos resultó herido con una lesión cortante en la cara palmar de la 1 y 2 falange del dedo mayor de su mano izquierda". El ataque sólo pudo ser repelido cuando la víctima sacó un machete de su mochila para protegerse.





En el marco de la investigación preliminar se realizaron diversas medidas que permitieron reunir el sustento probatorio necesario para efectuar la formulación de cargos, entre ello la navaja secuestrada en un allanamiento realizado en la vivienda del imputado. Fuente:

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL / EL BOLSON