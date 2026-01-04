Fuerte operativo de seguridad en Epuyén tras amenazas y el hallazgo de artefactos explosivos

El gobernador Ignacio Torres dispuso el envío de fuerzas especiales y reforzó la coordinación con organismos provinciales y federales. El Ejecutivo aseguró presencia permanente en la región cordillerana.

Cuerpo

La localidad de Epuyén es escenario desde este sábado 3 de enero de 2026 de un importante operativo de seguridad, luego de que se registraran amenazas mediante carteles y se detectara la presencia de granadas en distintos sectores de la zona. Ante este escenario, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, ordenó el despliegue inmediato de fuerzas especiales para resguardar a la comunidad y prevenir posibles riesgos.

El dispositivo de seguridad incluye la intervención del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y de la Brigada de Explosivos de la Policía del Chubut, cuyos efectivos trabajan en tareas de inspección, peritajes y controles preventivos. Desde el Gobierno provincial informaron que las acciones están orientadas a descartar cualquier tipo de peligro y a garantizar la tranquilidad de vecinos y visitantes.

Como parte del operativo, el jefe de la Policía del Chubut se trasladó a la región y participará de un gabinete provincial que permanecerá activo durante toda la semana en la zona cordillerana. Las acciones se coordinan desde un centro de operaciones instalado en Las Golondrinas, punto estratégico desde donde se articulan las tareas de seguridad y prevención.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el refuerzo de la presencia estatal también se vincula con la temporada de verano, un período que demanda mayor atención ante distintas contingencias, entre ellas los incendios forestales. En ese contexto, la presencia de funcionarios provinciales y fuerzas de seguridad busca asegurar una respuesta rápida frente a cualquier situación que altere la normalidad en la comarca.

Al pronunciarse sobre los hechos, el gobernador Torres fue enfático al señalar que no se tolerarán acciones intimidatorias. “No vamos a permitir que se intente generar miedo o violencia en nuestras comunidades”, sostuvo, y destacó que la seguridad de la población y de quienes visitan la provincia es una prioridad central de la gestión.

Asimismo, confirmó que el Gobierno del Chubut mantiene un trabajo coordinado con fuerzas federales, una modalidad que ya se implementó en temporadas anteriores ante situaciones complejas ocurridas en distintos puntos del territorio provincial. En relación con la investigación, indicó que no se descarta ninguna hipótesis.

Torres aseguró además que el Gobierno provincial mantendrá una presencia sostenida en la región, con el gabinete completo desplegado en la zona cordillerana. “En Chubut gobierna la ley”, afirmó, al tiempo que ratificó que el Estado avanzará con todas las herramientas necesarias para preservar el orden público y la paz social.

Finalmente, desde el Gobierno informaron que el operativo continuará activo mientras sea necesario y que se brindarán actualizaciones oficiales a medida que se produzcan avances en la investigación.

Fuente prensa del Gobierno del Chubut.