Gobernadores patagónicos reclaman al Congreso el tratamiento urgente de la Ley de Emergencia Ígnea



El pedido conjunto incluye a La Pampa y apunta a que el proyecto sea abordado en las sesiones extraordinarias de febrero, tras una temporada de incendios devastadora en la región. Foto de archivoEl pedido conjunto incluye a La Pampa y apunta a que el proyecto sea abordado en las sesiones extraordinarias de febrero, tras una temporada de incendios devastadora en la región.





Los gobernadores de la Patagonia, junto a La Pampa, elevaron un reclamo conjunto al Congreso de la Nación para que trate con carácter de urgencia el proyecto de Ley de Emergencia Ígnea durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero. La solicitud surge luego de una serie de incendios forestales que arrasaron con aproximadamente 230.000 hectáreas en el sur del país.





El pedido fue suscripto por los mandatarios Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes coincidieron en la necesidad de una respuesta inmediata del Estado nacional ante la magnitud de los daños registrados.





En el documento, los gobernadores remarcaron la gravedad de la situación que atraviesa la región patagónica como consecuencia de los incendios forestales ocurridos en los últimos meses, que no solo provocaron pérdidas ambientales irreparables, sino que también afectaron a comunidades, economías regionales y sistemas productivos.





Según los datos aportados, durante este período se quemaron 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 hectáreas en Río Negro y 700 en Santa Cruz, cifras que reflejan el impacto desigual pero generalizado del fuego en toda la región.





Frente a este escenario, los mandatarios insistieron en la necesidad de contar con herramientas legales y recursos extraordinarios que permitan fortalecer la prevención, el combate de incendios y la posterior recuperación de las zonas afectadas, en un contexto climático que agrava año a año este tipo de emergencias.