Golpe comando en una empresa de Allen: golpearon al sereno y robaron millonario botín

Al menos cinco delincuentes redujeron violentamente al trabajador de la firma NRG. Se llevaron vehículos y herramientas.Una banda integrada por al menos cinco delincuentes asaltó la planta de NRG, la empresa que abastece arena para la industria hidrocarburífera, cuyo predio se encuentra en la zona de la periferia norte de Allen.El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 22 y fue muy violento. Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que los ladrones sorprendieron al sereno, a quien golpearon salvajemente y luego dejaron maniatado y encerrado.