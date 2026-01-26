Grave denuncia a un guardavidas por no rescatar a un hombre en peligro: "Que aprenda"Villa Gesell

Al viralizarse el video, el Municipio de Villa Gesell, localidad donde se registró el incidente, denunció al trabajador por abandono de persona.





Un guardavidas fue denunciado por no rescatar a un hombre y burlarse

El incidente se registró en la zona del muelle, entre las 8 y las 10 de la mañana. El trabajador advirtió que un kayak había volcado en una canaleta. Pero lejos de intervenir, el hombre filmó el incidente y lanzó una frase que indignó a todos: “Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”.

El video ya forma parte de la prueba judicial y revela que el guardavidas se encontraba en un estado de exaltación a causa de conflictos personales. “Encima estoy re cruzado, ya estoy recontra caliente”, lanzó mientras la víctima permanecía en el agua.





En el audio, el denunciado opina con desprecio sobre el incidente y lanzó: “Quedó boyando como una boya... ahí lo tenés a punto de colisionar”. De esta manera, reafirmó su decisión de no prestar asistencia inmediata a pesar de ser su obligación profesional.





Según se conoció, el municipio aclaró que el involucrado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal, "el cual se rige por estrictos protocolos de capacitación y protección de la vida", plantearon. Al ser un trabajador de un sector privado, desde el Ejecutivo local notificaron a los organismos provinciales para iniciar una investigación administrativa.





En la denuncia penal buscan determinar si se trató de un incumplimiento de los deberes de cuidado, considerando que el acusado priorizó su "bronca" personal por sobre la vida de la persona en el agua.

