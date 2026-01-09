Gresca en zona de boliches dejo a una persona herida de arma blanca









La intervencione se dio dentro de la zona de boliches esta madrugada, en El Bolsón. Efectivos de la fuerza detuvieron a doss sujetos que protagonizaron una gresca que termino con un joven internado que luego de sus curaciones se ausento del hospital.









En El Bolsón, dos hombres fueron detenido durante la madrugada de este viernes, luego de lesionar a otro sujeto durante una discusión que comenzó en un local bailable.





El hecho ocurrió en una discoteca ubicada en Dorrego y Avenida San Martín, donde los involucrados protagonizaron una violenta discusión.









Uno de los detenidos de El Bolsón, sospechado de lesionar con un arma blanca a otro sujeto (Comisaría 12)

Uno de ello le provocó heridas al otro con un arma blanca, causándole lesiones en la zona abdominal y en una axila. El conflicto ocurrió cuando uno de los involucrados intentó sustraerle pertenencias a otro de los hombres que disfrutaba de la velada.





Los detenidos tienen 23 y 26 años respectivamente y fueron inmersos en una causa judicial por lesiones. Los peritos de la Policía Científica secuestraron en el lugar el cuchillo que habría utilizado para provocar las heridas.





En esa misma dependencia, cuya seguridad depende de la Comisaría 12, efectivos que realizaban tareas de prevención identificaron a un sujeto que tenía un requerimiento judicial, emitido por la fiscalía local a fines de diciembre del año pasado.









El sujeto fue detenido y trasladado a la Comisaría, quedando a disposición de las autoridades solicitantes.