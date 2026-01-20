Habló el piloto del avión que cayó tras despegar del aeródromo de San Antonio

Noticias Del Bolson enero 20, 2026

Un empresario santafesino que había visitado Las Grutas contó en primera persona como ocurrió el accidente. Anticipó que seguirá volando con otro avión.La mañana del último domingo 4 de enero un avión privado cayó a tierra a poco de despegar del aeródromo Antoine de Saint-Exupéry, ubicado entre San Antonio Oeste y Las Grutas. Milagrosamente sus tres ocupantes lograron sobrevivir y sufrieron lesiones de las que van recuperándose, aunque la traumática experiencia les quedará marcada de por vida.


La nave, monohélice North American NA-145 Navion, matrícula LV-YYL, se precipitó a tierra en un sector de campo ubicado a unos 3 kilómetros de la rotonda donde confluyen las rutas 2, 3 y 251, en el acceso a la localidad.








Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)