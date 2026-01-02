Hallazgo de una granada en el lago Epuyén: evacuaron Puerto Bonito y activaron protocolo de seguridad

El intendente José Contreras confirmó el hallazgo de un presunto artefacto explosivo en el lago Epuyén, en la zona de Puerto Bonito. La Policía detalló que el elemento fue encontrado por turistas mientras realizaban buceo. El área fue evacuada y permanecerá cerrada de manera preventiva.



Un importante operativo de seguridad se desplegó este jueves 2 de enero en la localidad de Epuyén tras el hallazgo de un presunto elemento explosivo, identificado como una granada, en el lago Epuyén, a la altura del Parque Puerto Bonito, en el sector conocido como Playa Escondida.

El intendente José Contreras confirmó la situación en diálogo con Noticias del Bolsón y señaló que, por razones preventivas, se dispuso la evacuación inmediata del lugar. Además, indicó que el sector permanecerá cerrado al público al menos hasta el día de mañana, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

Por su parte, el jefe de la Unidad Regional Esquel, comisario Hugo Melipil, brindó precisiones oficiales sobre el hecho. Según el parte policial, el hallazgo se produjo alrededor de las 18:10 horas, cuando personal policial tomó conocimiento a partir de un aviso del propio intendente municipal.

De acuerdo al relato, los ciudadanos Daniel Oyarzun, junto a Segundo Oyarzun y Mariela —turistas oriundos de El Maitén— se encontraban veraneando en el lugar y realizando actividades de buceo cuando detectaron un objeto presuntamente explosivo en el agua.

Ante esta situación, se activó de inmediato el protocolo de seguridad, procediendo al desalojo del Parque Puerto Bonito y dando aviso a la División Explosivos de Esquel, además de notificar a las autoridades intervinientes.

Desde el municipio y las fuerzas de seguridad solicitaron a la comunidad respetar el cierre del área y evitar acercarse al sector hasta que se confirme que no existe ningún tipo de riesgo. El procedimiento continúa en curso y se aguardan novedades oficiales sobre la intervención del personal especializado y el destino final del artefacto.