INCENDIO ACTIVO en Puerto Patriada Fecha: 11/01/26 - PARTE N° 6 - 21:15 HS

Superficie afectada: 11,970 ha ESTIMADAS
Vegetación afectada: matorral, bosque implantado y nativo.
Las actividades comenzaron a primera hora, con la distribución del personal en los sectores que presentaban mayor actividad de fuego. Se priorizaron las áreas con presencia de viviendas e infraestructura.
Los medios aéreos operaron a requerimiento de cada sector, mientras que la maquinaria continuó reforzando las fajas cortafuegos.
Mañana se continuará con la misma distribución de personal y se realizaran refuerzo de fajas cortafuegos con herramientas manuales, enfriamientos de puntos calientes, recorridos sobre el perímetro y resguardo de viviendas.
El lugar del incendio se espera que la temperatura máxima alcance 23°C y una mínima humedad relativa del 20%. El viento, de 10 – 20 km/h de direcciones variables. Aumentando a media mañana a 25 – 35 km/h con ráfagas superiores.
Los medios aéreos operaran a requerimiento del personal en la línea. La maquinaria continuará la apertura de fajas y repasos de las mismas.
El SPMF, dependiente de la Secretaría de Bosques, es la institución a cargo del incidente y fuente de información oficial.
