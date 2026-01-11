INCENDIO ACTIVO en Puerto Patriada Fecha: 11/01/26 - PARTE N° 6 - 21:15 HS





Seencuentra ACTIVO el incendio detectado el día lunes 05/01 en Puerto Patriada, El Hoyo.

Superficie afectada: 11,970 ha ESTIMADAS Vegetación afectada: matorral, bosque implantado y nativo. La causa del incendio: a determinar.

Las actividades comenzaron a primera hora, con la distribución del personal en los sectores que presentaban mayor actividad de fuego. Se priorizaron las áreas con presencia de viviendas e infraestructura.

Los medios aéreos operaron a requerimiento de cada sector, mientras que la maquinaria continuó reforzando las fajas cortafuegos.

Mañana se continuará con la misma distribución de personal y se realizaran refuerzo de fajas cortafuegos con herramientas manuales, enfriamientos de puntos calientes, recorridos sobre el perímetro y resguardo de viviendas.

El lugar del incendio se espera que la temperatura máxima alcance 23°C y una mínima humedad relativa del 20%. El viento, de 10 – 20 km/h de direcciones variables. Aumentando a media mañana a 25 – 35 km/h con ráfagas superiores.

Los medios aéreos operaran a requerimiento del personal en la línea. La maquinaria continuará la apertura de fajas y repasos de las mismas.

El SPMF, dependiente de la Secretaría de Bosques, es la institución a cargo del incidente y fuente de información oficial.