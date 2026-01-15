INCENDIO CONTENIDO EN PUERTO PATRIADA





Seencuentra CONTENIDO el incendio detectado el día lunes 05/01 en Puerto Patriada, El Hoyo.

El perímetro está contenido en un 85% y mantiene un 15% con actividad. Fecha: 14/01/26 - PARTE N° 10 - 20:00HS

Superficie afectada: 11,970 ha ESTIMADAS Vegetación afectada: matorral, bosque implantado y nativo. Causa del incendio: a determinar. Personal total en el operativo: 526

Durante la noche trabajó la brigada nocturna del SPMF en el control de focos activos con herramientas manuales y equipos de agua. En la jornada de hoy, el personal se distribuyó de acuerdo a lo planificado.

Los medios aéreos operaron a requerimiento del personal.

La mayoría de los sectores no presentaron reactivaciones. Sin embargo, el sector de Bahía Las Percas – La Condorera, donde se encontraban 100 brigadistas con el apoyo de medios aéreos, registró reactivación a partir del mediodía coincidiendo con el aumento en la intensidad del viento.

Esta reactivación fue acompañada con focos secundarios que pasaron las fajas cortafuegos. El personal continuó trabajando mientras las condiciones meteorológicas lo permitieron.

Mañana, el personal de la ETAC (Córdoba) recorrerá el sector de El Coihue, Usina y Aserradero Franco para detectar puntos calientes y realizar enfriamientos de los mismos. El resto del personal ingresará al sector de Bahía Las Percas – Condorera para trabajar con herramientas manuales y equipos de agua.

El SPMF, dependiente de la Secretaría de Bosques, es la institución a cargo del incidente y fuente de información oficial.