INCENDIO CONTENIDO EN PUERTO PATRIADA: Fecha: 18/01/26 - PARTE N° 13 - 19:30HS





Parte oficial brindado por el servicio provincial de manejo del fuego sobre el incendio Puerto Patriada:Superficie afectada: 14,770 ha ESTIMADAS Vegetación afectada: matorral, bosque implantado y nativo. Causa del incendio: a determinar. Personal total en el operativo: 252

El día de hoy el personal ingresó caminando, embarcado y helitransportado al Sector de Bahía Las Percas – Bahía Desafío – La Condorera.

Se realizaron recorridos y enfriamientos con equipos de agua en la cabeza del incendio hacia la zona de La Burrada. El resto de los sectores se mantuvieron bajo observación, recorridos y trabajos de liquidación de puntos calientes.

Los medios aéreos operaron a requerimiento del personal de línea.

Mañana se realizarán los mismos trabajos con la misma distribución de personal en los distintos sectores:

Personal de la Base de Pto. Patriada realizará recorridos y detección de puntos calientes para su enfriamiento y liquidación. Finalizará su jornada en la zona de El Coihue, Usina y Aserradero Franco.

Bases de Servicio El Maitén, Lago Puelo, Golondrinas y parte de la BNS SNMF – AFE, estarán a cargo de los recorridos, detección de puntos calientes y enfriamiento de los mismos.

La modalidad de ingreso del personal a la zona será caminando, con embarcaciones y helitransportados. Se realizarán recorridos sobre las fajas construidas y detección de puntos calientes para su liquidación.

El personal de SPLIF Bariloche repliega a su lugar de origen.

Los medios aéreos operaran a requerimiento del personal.

El SPMF, dependiente de la Secretaría de Bosques, es la institución a cargo del incidente y fuente de información oficial.