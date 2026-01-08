Incendio de vivienda de Mallín Ahogado

Un incendio en una vivienda se registró este jueves al mediodía en la zona de Mallín Ahogado, en el sector del cerro Saturnino, movilizando a personal de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, SPLIF y vecinos del lugar. Las perdidas fueron totales.

Según informó la segunda jefa del cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Soledad Millaleo, el aviso se recibió alrededor de las 12:44 horas, dando cuenta de un incendio en una vivienda particular. Inmediatamente se alertó al destacamento correspondiente y se despachó un móvil desde la central.





Vivienda afectada por las llamas

Al arribar al lugar, los bomberos se encontraron con una vivienda de aproximadamente 6 por 8 metros, de construcción mixta, que se encontraba totalmente tomada por el fuego. En el inmueble reside una familia compuesta por cuatro integrantes, dos personas adultas y dos menores.

Millaleo indicó que al momento del incendio los propietarios no se encontraban en el interior de la vivienda. No obstante, el propietario masculino se hallaba en las inmediaciones y advirtió la situación al observar la llegada del personal del SPLIF, confirmando que se trataba de su casa.





Trabajo conjunto para contener el fuego

De acuerdo al parte oficial, el primer ataque al incendio fue realizado por personal del SPLIF y vecinos de la zona, quienes actuaron de manera inmediata hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios, permitiendo iniciar rápidamente las tareas de control del siniestro.

No se reportaron personas heridas, aunque los daños materiales fueron de consideración. Las causas del incendio serán materia de evaluación.