Incendio en Epuyén: confirman 34 viviendas con pérdidas totales y mantienen la alerta por focos activos

Imagenes Fernando Bonansea





El intendente José Contreras informó que Epuyén es hoy la única localidad chubutense afectada por incendios forestales de gran magnitud. El fuego ya consumió más de 12 mil hectáreas y continúa activo en sectores de difícil acceso. Brigadistas, medios aéreos y vecinos siguen trabajando en condiciones climáticas adversas.

La localidad de Epuyén atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años a raíz de los incendios forestales que afectan la zona desde hace varios días. Según confirmó el intendente José Contreras, al cierre del martes 13 de enero, 34 viviendas fueron relevadas con destrucción total, mientras continúan las tareas de control y evaluación de daños.

“La localidad de Epuyén es hoy la única afectada por incendios forestales de magnitud que han consumido más de 12.000 hectáreas”, señaló el jefe comunal, quien detalló que aún persisten focos activos, especialmente en zonas de cañadones y cerros.

Focos activos y prealerta preventiva

Uno de los sectores que genera mayor preocupación es el Cerro Piche, conocido localmente como la zona de la Condorera. Allí, más de 40 brigadistas y tres medios aéreos trabajan intensamente para contener el avance del fuego.

“Tenemos un foco activo en el Cerro Piche, se ve muy activo en ese cañadón”, explicó Contreras, aunque llevó tranquilidad a la población tras dialogar con el responsable de la Secretaría de Bosques, Abel Nievas.

“Nos dijo que está lejos todavía, pero no hay que dormirse. Hay que estar atentos”, remarcó.

En ese marco, desde el municipio se emitió una prealerta preventiva, teniendo en cuenta el comportamiento del fuego en jornadas anteriores y las condiciones climáticas adversas, con altas temperaturas y viento, que provocaron la reactivación de focos en los sectores de La Angostura y El Coihue.

Daños materiales y pérdida de infraestructura rural

Además de las viviendas destruidas, el incendio provocó importantes pérdidas en zonas rurales, especialmente en el paraje El Coihue. Allí se quemaron campos, alambrados y miles de metros de mangueras, fundamentales para el abastecimiento de agua.

“La mayoría de la gente de El Coihue se abastece de agua de vertiente a través de mangueras. Son muchos metros que se han quemado”, explicó el intendente, al detallar el impacto que el fuego tuvo sobre la producción y la vida cotidiana de los pobladores.

Servicios restablecidos y asistencia a damnificados

Entre las noticias alentadoras, Contreras confirmó que ya está en funcionamiento una usina móvil, lo que permitió restablecer gran parte del suministro eléctrico en el ejido urbano.

“De a poco se fue restableciendo el servicio, regulando la tensión. Hoy tenemos energía eléctrica, agua potable y conectividad, que es tan importante como el 4G”, destacó.

Asimismo, se informó que las donaciones para las familias afectadas se reciben en el gimnasio municipal de Epuyén, a nombre del director de Deportes, Nahuel Amet, donde también se brinda contención y asistencia directa a los damnificados.

Mucho trabajo por delante

El intendente subrayó que la situación sigue siendo compleja y que quedan muchos días de trabajo por delante para brigadistas, bomberos, voluntarios y vecinos.

“Esto no va a ser fácil, más con las condiciones del clima. Esperemos que la lluvia ayude como ayudó el otro día”, expresó, al tiempo que confirmó que el gobernador de Chubut comprometió ayuda provincial para las familias afectadas.

Mientras tanto, Epuyén permanece en estado de alerta y vigilancia constante, con la esperanza puesta en las lluvias anunciadas y en el incansable trabajo de quienes siguen combatiendo el fuego en el territorio.