Incendio en Puerto Patriada: continúa el operativo en el tercer día de combate al fuego





Desde el cuartel de bomberos de El Hoyo emitieron un comunicado que expresa la tarea realizada hasta el momento, el operativo para combatir el incendio forestal en la zona de Puerto Patriada transita su tercer día de trabajo ininterrumpido, con personal desplegado de manera permanente tanto en el frente del incendio como en tareas preventivas para evitar nuevos focos y proteger a la población.

Refuerzo de bomberos de toda la provincia

En el combate del fuego continúan trabajando Bomberos Voluntarios de El Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón, Esquel y Trevelin, a quienes este miércoles se sumaron cuarteles de Trelew, Rawson y Paso de Indios, fortaleciendo el despliegue operativo y el trabajo articulado entre distintas localidades.

La incorporación de nuevos equipos permite ampliar las tareas en el territorio y sostener el esfuerzo ante un escenario complejo, marcado por las condiciones climáticas y la magnitud del siniestro.

Acompañamiento de la comunidad

Desde las instituciones intervinientes destacaron y agradecieron el acompañamiento de la comunidad, las múltiples muestras de apoyo y las donaciones recibidas, que resultan fundamentales para sostener el operativo y asistir al personal que trabaja en el lugar.

“Gracias por el respeto, la solidaridad y el apoyo constante”, expresaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar con la institución pueden hacerlo a través del siguiente alias:

🔹 bomberoselhoyo

(CUIT 30-67034426-2)

El aporte de la comunidad continúa siendo clave en un contexto donde el trabajo solidario y coordinado resulta fundamental para enfrentar la emergencia.