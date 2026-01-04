Incendio forestal avanza en el oeste de Cholila y despliegan brigadas de toda la Comarca Andina

El foco ígneo se desarrolla en un sector conocido como el “campo de Pérez”. Las altas temperaturas, la sequía y la abundante vegetación nativa favorecen la propagación del fuego. Aún no hay información oficial, pero se evalúa una posible evacuación preventiva.

Un incendio forestal permanece activo en el oeste de la localidad de Cholila, en un área conocida popularmente como el campo de Pérez, y es combatido por la Brigada de Combatientes de Incendios Forestales del Chubut, con un importante despliegue de recursos terrestres y aéreos.

Según versiones extraoficiales, ya se encuentran desplegadas numerosas brigadas provenientes de toda la Comarca Andina, mientras que también fueron convocados medios aéreos, entre ellos aviones hidrantes con asiento en la ciudad de El Bolsón, que operan en el sector para reforzar las tareas de combate.









El incendio afecta vegetación nativa, principalmente cipreses y pastizales, en una zona que presenta condiciones muy adversas debido a las altas temperaturas, la sequía prolongada y la carga vegetal seca, lo que facilita el avance del fuego.

De acuerdo a la información recabada, se registran movimientos de avionetas hidrantes en el área ubicada aproximadamente al finalizar el asfalto desde Cholila hacia Lago Rivadavia, lo que confirmaría la magnitud del operativo desplegado.

Además, se trata de un sector con viviendas cercanas, por lo que se está evaluando la posibilidad de una evacuación o autoevacuación preventiva, en caso de que el fuego continúe avanzando. Así lo explicó de manera extraoficial el intendente de Cholila, Silvio Boudergám, quien señaló que la situación es seguida minuto a minuto por los equipos de emergencia.

Hasta el momento no se emitió un parte oficial, por lo que se desconoce la superficie afectada y el origen del incendio. Se espera que en las próximas horas las autoridades provinciales brinden información precisa sobre la evolución del siniestro y las medidas a adoptar.