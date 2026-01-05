Incendios activos en El Bolsón

Este lunes Río Negro atraviesa una jornada crítica en materia de riesgo de incendios. En El Bolsón, se registra un incendio en la ladera este de Loma del Medio.





En tanto personal del SPLIF El Bolsón participa en tareas de combate en Puerto Patriada, Chubut. En este contexto, el índice de peligrosidad es muy alto en Bariloche y extremo en El Bolsón, General Conesa y Guardia Mitre.

Durante la jornada se registró un incendio de interfase en la cantera “Eva Perón”, en Bariloche. En el lugar intervienen Bomberos Voluntarios, Protección Civil y el SPLIF, con cinco móviles y catorce combatientes, con apoyo aéreo de helicóptero y avión hidrante para reforzar las tareas.

En paralelo, el SPLIF El Bolsón aporta personal en Puerto Patriada, Chubut, y trabaja en un incendio de interfase en Loma del Medio, donde intervienen quince combatientes y seis móviles.

En la barda de Bariloche, en el sector de San Cayetanito, hoy se registró otro foco que fue extinguido durante la tarde, al igual que el incendio ocurrido ayer en la misma zona.

Desde el organismo se recuerda que el índice de peligro de incendios se calcula todos los días, por lo que es fundamental consultarlo a diario para conocer qué actividades están permitidas y cuáles no.

En el marco de la Emergencia Ígnea rigen prohibiciones permanentes: no se permite hacer fuego en espacios públicos como playas, senderos y veredas, ni realizar quemas de ningún tipo, en ningún lugar.

Cuando el índice alcanza el nivel extremo, la prohibición es total: no se puede hacer fuego al aire libre en toda la jurisdicción de Río Negro, sin excepción, incluyendo terrenos particulares, viviendas, campings y espacios recreativos.

Ante cualquier columna de humo o situación de riesgo, comunicarse de inmediato al 103.