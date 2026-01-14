Incendios en El Hoyo: confirman 11 viviendas con destrucción total y avanza el relevamiento de familias damnificadas



El municipio de El Hoyo avanza con el relevamiento de las familias afectadas por el incendio que impactó en distintos sectores del ejido municipal. La tarea está a cargo de Silvia Azócar, quien detalló el alcance de los daños provocados por el fuego, tanto en viviendas como en emprendimientos productivos y turísticos. El municipio de El Hoyo avanza con el relevamiento de las familias afectadas por el incendio que impactó en distintos sectores del ejido municipal. La tarea está a cargo de Silvia Azócar, quien detalló el alcance de los daños provocados por el fuego, tanto en viviendas como en emprendimientos productivos y turísticos.





Según confirmó Azócar, el relevamiento realizado durante los últimos días permitió constatar 11 viviendas con destrucción total, además de dos viviendas que se encontraban en construcción. Los daños se registraron principalmente en las zonas de Puerto Patriada y El Pedregoso, áreas duramente afectadas por el avance del incendio.





“En un principio habíamos constatado diez viviendas quemadas en Puerto Patriada, pero cuando el fuego se trasladó a la zona de El Pedregoso, se sumó otra vivienda más”, explicó la responsable del relevamiento.





En ese lugar, el fuego afectó de manera total a un emprendimiento turístico perteneciente a la familia Peña. “No se quemó solamente la vivienda, sino todo el emprendimiento: tres invernaderos y el circuito turístico que era nuevo y había sido inaugurado esta temporada. La pérdida fue total”, señaló Azócar.





Además de las viviendas con destrucción completa, el relevamiento da cuenta de daños parciales en al menos 12 viviendas, así como la pérdida de infraestructura rural y productiva. Entre los daños más frecuentes se encuentran mangueras, alambrados, tanques de agua, galpones, corrales y animales, elementos fundamentales para la subsistencia de muchas familias.





El trabajo se realiza de manera articulada entre el municipio y la provincia. “En principio hicimos el relevamiento junto al Ministerio de Desarrollo Humano, Policía y el hospital, especialmente para lo que fue la asistencia médica. Seguimos trabajando de esa misma manera para manejar la misma información”, explicó Azócar.





Una vez finalizada la etapa de relevamiento, los datos serán elevados al Ejecutivo municipal. “La idea es presentar toda la información al Intendente para que, junto con la Provincia, se evalúe cómo será la ayuda para que estas familias puedan reconstruir sus techos”, indicó.





En cuanto a los productores afectados, que en muchos casos perdieron campos completos y animales, Azócar señaló que la asistencia se canalizaría a través de organismos provinciales. “Toda esa información va a venir a través del Ministerio de la Producción y de otras entidades dependientes de ese ministerio”, adelantó.





Desde el municipio destacaron el trabajo sostenido del personal desde el primer día de la emergencia. “Todo el equipo municipal estuvo afectado, colaborando y tratando de estar cerca de las familias. Se asistió primero a quienes tuvieron siniestro total y se continúa en la medida en que se llega a cada vivienda”, remarcó.





Finalmente, Azócar expresó su expectativa ante el pronóstico de lluvias. “Esperemos que la lluvia ponga un final a toda esta situación”, concluyó.