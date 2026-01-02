Incendios: Weretilneck alertó por situación crítica y pidió cuidar el agua

El Gobernador Alberto Weretilneck alertó sobre un escenario climático cada vez más complejo en la Patagonia y llamó a reforzar la prevención ante el riesgo de incendios forestales, al tiempo que pidió un uso responsable y racional del agua en todo el territorio provincial.

En diálogo con distintos medios, advirtió que la provincia atraviesa “una década crítica”, marcada por el cambio climático, que no solo incrementa la frecuencia y gravedad de los incendios, sino que también impacta directamente en el abastecimiento de agua y en las condiciones de vida de la población.





“Esto no solo genera incendios en situaciones críticas, sino también problemas vinculados al agua y a todo lo que hace a nuestra vida cotidiana”, remarcó. En ese marco, pidió a la comunidad extremar los cuidados y respetar las restricciones vigentes: “Pedimos un uso responsable y racional del agua en toda la provincia y, por supuesto, la prohibición de hacer fuego”.





Weretilneck subrayó además la importancia de atender las alertas y diagnósticos de los organismos técnicos y apeló a la responsabilidad individual y colectiva para evitar nuevas emergencias durante el verano. “Tenemos que tener mucho, mucho cuidado y seguir las indicaciones de las áreas intervinientes para tener la menor cantidad de problemas posibles”, concluyó.









Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103. Toda la información actualizada se encuentra disponible en veranoseguro.rionegro.gov.ar.





Emergencia ígnea: qué no se puede hacer

Cabe recordar que en Río Negro rige la Emergencia Ígnea. Está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.





También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza. Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego en ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.





El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.