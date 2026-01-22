Jornada sin Alcohol en El Bolsón: rige la prohibición de venta

La medida se aplicará desde el sábado 31 de enero a las 8 hasta el domingo 1 de febrero a la misma hora, en el marco del 15° aniversario de un trágico siniestro vial que marcó a la comunidad.





La Municipalidad de El Bolsón recordó que continúa vigente la Ordenanza N°133/2013, que establece la realización de la denominada Jornada sin Alcohol en todo el ejido municipal. La restricción comenzará el próximo sábado 31 de enero a las 8 de la mañana y se extenderá hasta el domingo 1 de febrero a las 8 horas.





Esta jornada tiene como objetivo principal generar conciencia en la comunidad sobre el consumo de alcohol y sus consecuencias, al cumplirse el 15° aniversario del trágico siniestro vial en el que perdieron la vida los jóvenes Juan, Eugenio y Nehuén, un hecho que dejó una profunda huella en la historia reciente de la localidad.





Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el espíritu de la ordenanza es promover la reflexión ciudadana acerca del uso y abuso de bebidas alcohólicas, especialmente en relación con la seguridad vial y la prevención de accidentes.





En este sentido, a partir de las 8 horas del sábado 31 de enero quedará prohibida la venta, expendio y/o suministro de todo tipo de bebidas alcohólicas, tanto al copeo como en envases cerrados, en comercios, bares, restaurantes y cualquier otro punto de venta habilitado dentro de El Bolsón. La medida se mantendrá vigente hasta las 8 de la mañana del día siguiente.





Asimismo, se recordó que el incumplimiento de la ordenanza acarreará sanciones para los comercios infractores, que incluyen la aplicación de una multa y la clausura inmediata del local por el término de diez días, conforme a lo establecido en el artículo 4° de la normativa vigente.





Desde el Municipio apelaron a la responsabilidad colectiva y al compromiso de vecinos y comerciantes para respetar la jornada, entendiendo que se trata de una acción de concientización y memoria, orientada a cuidar la vida y fortalecer la convivencia en la comunidad.