La Banda de Carlitos con Eugenia Quevedo, Yoel Hernández y El Dipy se presentan en La Fiesta Nacional de la Fruta Fina solidaria

Noticias Del Bolson enero 25, 2026


La 38° edición de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina se vivirá este año con un fuerte espíritu solidario. El tradicional evento de El Hoyo se realizará a beneficio de las familias damnificadas por el reciente incendio, y con el objetivo de seguir dando impulso a la temporada turística. 

Del jueves 29 de enero al sábado 31, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación que reunirá música, entretenimiento, gastronomía y propuestas culturales para todas las edades.

El jueves, el escenario principal tendrá como gran atractivo el Telebingo, seguido del show central de LBC y Euge Quevedo. El viernes será el turno de Yoel Hernández, mientras que el sábado se presentará El Dipy, en una noche que promete cerrar la fiesta a pura música.




Además de los espectáculos, la Fiesta Nacional de la Fruta Fina contará con una amplia feria de artesanos, puestos gastronómicos, actividades deportivas y espacios recreativos, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la región.

Este año, el objetivo del evento es también generar un espacio de acompañamiento y ayuda concreta para quienes atravesaron momentos difíciles, además de generar más más movimiento de turistas en la localidad.

La Fiesta Nacional de la Fruta Fina vuelve a ser, una vez más, un punto de encuentro donde la música, la producción local y la solidaridad se unen en una celebración que ya es parte del patrimonio cultural de la Patagonia.




GRILLA COMPLETA

Jueves 29 (19hs)
- El Hoyo Southside
- Ballet Los Comarqueños -
- Bendición de frutos
- Prófugos 
- Tito Cardozo (homenaje a Leo Mattioli) 
- Aye y los Lirios
- Telebingo
- LBC y Euge Quevedo 
- La Diferencia
- Los Hermanos Chamameceros

Viernes 30 (18hs)
- Concurso de hacheros 
- Folklorea2 
- Los Patagónicos 
- Ballet Fogón del Sur 
- Yoselin Cayu 
- Ballet El Renacer 
- Nelson Ávalos 
- La Roca
- Fátima y la Fuerza Sureña
- Yoel Hernández
- Rauly Carabajal
- La 24/7 del Sur

Sábado 31 (18hs)
- Oscar Szarfmeser
- Ballet Arte y Tradición 
- No Name Click
- Cuarteto Olaf 
- Ballet Trashumante 
- La Banda de la Ronda 
- El Dipy
- Auténticos Caporales de Quilmes
- Los Chamameceros del Sur 
- Maite Guzmán y su Estilo Campero 
- Los Jóvenes Rancheros 
- Amanecer Tropical 
- Stylo Campero  
- Bolsónicos











Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)