La Banda de Carlitos con Eugenia Quevedo, Yoel Hernández y El Dipy se presentan en La Fiesta Nacional de la Fruta Fina solidaria

La 38° edición de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina se vivirá este año con un fuerte espíritu solidario. El tradicional evento de El Hoyo se realizará a beneficio de las familias damnificadas por el reciente incendio, y con el objetivo de seguir dando impulso a la temporada turística.





Del jueves 29 de enero al sábado 31, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación que reunirá música, entretenimiento, gastronomía y propuestas culturales para todas las edades.





El jueves, el escenario principal tendrá como gran atractivo el Telebingo, seguido del show central de LBC y Euge Quevedo. El viernes será el turno de Yoel Hernández, mientras que el sábado se presentará El Dipy, en una noche que promete cerrar la fiesta a pura música.









Además de los espectáculos, la Fiesta Nacional de la Fruta Fina contará con una amplia feria de artesanos, puestos gastronómicos, actividades deportivas y espacios recreativos, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la región.





Este año, el objetivo del evento es también generar un espacio de acompañamiento y ayuda concreta para quienes atravesaron momentos difíciles, además de generar más más movimiento de turistas en la localidad.





La Fiesta Nacional de la Fruta Fina vuelve a ser, una vez más, un punto de encuentro donde la música, la producción local y la solidaridad se unen en una celebración que ya es parte del patrimonio cultural de la Patagonia.









GRILLA COMPLETA





Jueves 29 (19hs)

- El Hoyo Southside

- Ballet Los Comarqueños -

- Bendición de frutos

- Prófugos

- Tito Cardozo (homenaje a Leo Mattioli)

- Aye y los Lirios

- Telebingo

- LBC y Euge Quevedo

- La Diferencia

- Los Hermanos Chamameceros





Viernes 30 (18hs)

- Concurso de hacheros

- Folklorea2

- Los Patagónicos

- Ballet Fogón del Sur

- Yoselin Cayu

- Ballet El Renacer

- Nelson Ávalos

- La Roca

- Fátima y la Fuerza Sureña

- Yoel Hernández

- Rauly Carabajal

- La 24/7 del Sur





Sábado 31 (18hs)

- Oscar Szarfmeser

- Ballet Arte y Tradición

- No Name Click

- Cuarteto Olaf

- Ballet Trashumante

- La Banda de la Ronda

- El Dipy

- Auténticos Caporales de Quilmes

- Los Chamameceros del Sur

- Maite Guzmán y su Estilo Campero

- Los Jóvenes Rancheros

- Amanecer Tropical

- Stylo Campero

- Bolsónicos