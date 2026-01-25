La Banda de Carlitos con Eugenia Quevedo, Yoel Hernández y El Dipy se presentan en La Fiesta Nacional de la Fruta Fina solidaria

La 38° edición de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina se vivirá este año con un fuerte espíritu solidario. El tradicional evento de El Hoyo se realizará a beneficio de las familias damnificadas por el reciente incendio, y con el objetivo de seguir dando impulso a la temporada turística.
Del jueves 29 de enero al sábado 31, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación que reunirá música, entretenimiento, gastronomía y propuestas culturales para todas las edades.
El jueves, el escenario principal tendrá como gran atractivo el Telebingo, seguido del show central de LBC y Euge Quevedo. El viernes será el turno de Yoel Hernández, mientras que el sábado se presentará El Dipy, en una noche que promete cerrar la fiesta a pura música.
Además de los espectáculos, la Fiesta Nacional de la Fruta Fina contará con una amplia feria de artesanos, puestos gastronómicos, actividades deportivas y espacios recreativos, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la región.
Este año, el objetivo del evento es también generar un espacio de acompañamiento y ayuda concreta para quienes atravesaron momentos difíciles, además de generar más más movimiento de turistas en la localidad.
La Fiesta Nacional de la Fruta Fina vuelve a ser, una vez más, un punto de encuentro donde la música, la producción local y la solidaridad se unen en una celebración que ya es parte del patrimonio cultural de la Patagonia.
GRILLA COMPLETA
Jueves 29 (19hs)
- El Hoyo Southside
- Ballet Los Comarqueños -
- Bendición de frutos
- Prófugos
- Tito Cardozo (homenaje a Leo Mattioli)
- Aye y los Lirios
- Telebingo
- LBC y Euge Quevedo
- La Diferencia
- Los Hermanos Chamameceros
Viernes 30 (18hs)
- Concurso de hacheros
- Folklorea2
- Los Patagónicos
- Ballet Fogón del Sur
- Yoselin Cayu
- Ballet El Renacer
- Nelson Ávalos
- La Roca
- Fátima y la Fuerza Sureña
- Yoel Hernández
- Rauly Carabajal
- La 24/7 del Sur
Sábado 31 (18hs)
- Oscar Szarfmeser
- Ballet Arte y Tradición
- No Name Click
- Cuarteto Olaf
- Ballet Trashumante
- La Banda de la Ronda
- El Dipy
- Auténticos Caporales de Quilmes
- Los Chamameceros del Sur
- Maite Guzmán y su Estilo Campero
- Los Jóvenes Rancheros
- Amanecer Tropical
- Stylo Campero
- Bolsónicos
