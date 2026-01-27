La colectividad chilena recibirá al cónsul en El Bolsón

La visita se dará en el marco del centenario de la localidad y permitirá realizar trámites y consultas sin salir de la región.





Alfonso y Silvia Díaz Barría, referentes de la comunidad chilena en El Bolsón, confirmaron la visita del cónsul de Chile, quien estará en la localidad durante los próximos días y atenderá a vecinos y vecinas que posean nacionalidad chilena o tengan trámites vinculados con el país vecino.





Según detalló Alfonso, la llegada del funcionario consular coincide con los 100 años de El Bolsón, un acontecimiento histórico que contará con la participación de autoridades y referentes de distintas colectividades. “El señor cónsul va a estar acá en El Bolsón jueves y viernes, y regresa el domingo. Hay que aprovechar porque no siempre viene una autoridad de este nivel a la zona”, señaló.





Durante su estadía, el cónsul atenderá inquietudes y consultas de compatriotas, especialmente aquellas relacionadas con radicación, documentación, herencias u otros trámites administrativos en Chile. “Todo lo que tenga que ver con papeles, herencias o problemas que estén en Chile se puede consultar. Nos pidió especialmente que avisemos a los medios para que la gente se entere y aproveche”, explicó Alfonso.









Por su parte, Silvia Díaz Barría informó que la atención se realizará en la conocida Casa del Roto Chileno, ubicada en el barrio Usina, sobre Avenida Las Flores. “El cónsul va a atender a partir del jueves por la mañana, desde las 10 horas, por orden de llegada. La casa está bien identificada, hay un cartel grande y es un lugar muy conocido”, indicó.





Desde la colectividad chilena remarcaron la importancia de esta visita, no solo por los trámites que se podrán realizar, sino también por el valor simbólico de la presencia consular en el marco del centenario de El Bolsón, reforzando los lazos históricos y culturales entre ambas comunidades.