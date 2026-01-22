La pesca de langostinos se consolida y suma procesamiento en Río Negro

La tabla de descargas evidencia con claridad ese proceso: a medida que avanzaron los días, aumentaron los kilos capturados y la cantidad de lanchas en actividad, consolidando una dinámica que impacta de manera directa en el movimiento del puerto, la logística y el empleo asociado a la pesca artesanal.





Un aspecto central de esta etapa es el destino de la producción. Solo lo que pasó por la Terminal Pesquera Artesanal salió en estado entero. El resto de las capturas, que representan el 50%, fue procesado a nivel local, lo que representa un paso concreto en la incorporación de valor agregado dentro del territorio rionegrino.





Si bien la pesca artesanal cuenta con la posibilidad de comercializar el producto entero, los datos muestran que aproximadamente la mitad del langostino capturado comenzó a procesarse en la provincia, marcando un cambio relevante respecto de etapas anteriores. Este proceso permite sostener más trabajo en tierra, fortalecer el entramado productivo local y ampliar el impacto económico de cada marea.





Desde el Gobierno de Río Negro se viene trabajando con una mirada integral sobre el sector pesquero. El gobernador Alberto Weretilneck definió como eje estratégico sostener la actividad, acompañar a los pescadores artesanales y fortalecer las cadenas de valor vinculadas al mar, en un contexto regional donde conviven distintos modelos productivos.





En esa línea, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a cargo de Carlos Banacloy, impulsa una agenda orientada a consolidar la pesca como parte del desarrollo productivo provincial, no solo desde la captura, sino también desde el procesamiento, el empleo y la actividad portuaria.





Por su parte, la Subsecretaría de Pesca, conducida por Gustavo Gualtieri, realiza un seguimiento permanente de la temporada, articulando con el sector artesanal e industrial, acompañando las condiciones operativas que permiten sostener la continuidad de las salidas y el aprovechamiento del recurso.





Más allá de las condiciones climáticas que en algunos momentos obligaron a suspender la actividad, el diagnóstico es claro: hay disponibilidad de langostino, hay flota en actividad y hay una tendencia creciente al procesamiento en Río Negro. Un proceso gradual, pero firme, que permite que la pesca artesanal no solo genere capturas, sino también valor agregado y trabajo local.





La información concreta, basada en datos operativos, muestra que la actividad pesquera artesanal en el Golfo San Matías no se detiene, sino que se reorganiza y se fortalece, con una presencia creciente del procesamiento en la provincia y una mirada estratégica que apunta a sostener el desarrollo productivo en el tiempo.

