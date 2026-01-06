Weretilneck fue enfático al recordar que está absolutamente prohibido hacer fuego y pidió a vecinos y visitantes que no minimicen el escenario actual. “El fuego no puede existir: ni por intencionalidad, ni por negligencia, ni por descuido. Si alguien prende fuego a propósito o incumple la prohibición, debe ser denunciado de inmediato”, subrayó.
En ese marco, destacó el fuerte despliegue de medios y la coordinación operativa que sostiene la Provincia. En Bariloche operan un avión anfibio, dos aviones hidrantes y un helicóptero, mientras que en El Bolsón se cuenta con un avión y un helicóptero para el combate aéreo de incendios.
A esto se suma el apoyo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con bases operativas en San Martín de los Andes y Esquel, además de la contratación provincial de un helicóptero de porte pesado para reforzar la capacidad de respuesta ante focos simultáneos o condiciones adversas.
“El Estado está organizado, con bomberos voluntarios, SPLIF, Policía, municipios, Parques Nacionales y Nación trabajando en conjunto. Pero cuando hay viento fuerte o múltiples focos, aun con todos los medios disponibles, a veces no alcanza. Por eso necesitamos el compromiso de cada vecino”, advirtió el Gobernador, en diálogo con la prensa durante la jornada.
Finalmente, llamó a mantener la alerta máxima y a denunciar de inmediato cualquier columna de humo o conducta sospechosa. “La única forma de evitar una tragedia es que el fuego no empiece. La colaboración de la comunidad es clave”, concluyó.
0 Comentarios
