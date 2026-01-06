“La única forma de evitar una tragedia es que el fuego no empiece”

Noticias Del Bolson enero 06, 2026


El Gobernador Alberto Weretilneck advirtió sobre la gravedad de la situación que atraviesa especialmente la Región Andina ante el riesgo extremo de incendios y reiteró un llamado urgente a la responsabilidad de la comunidad. “Estamos con temperaturas muy altas, sin humedad en el suelo ni en el aire. Las condiciones son extremadamente peligrosas y cualquier descuido puede terminar en una tragedia”, señaló.

Weretilneck fue enfático al recordar que está absolutamente prohibido hacer fuego y pidió a vecinos y visitantes que no minimicen el escenario actual. “El fuego no puede existir: ni por intencionalidad, ni por negligencia, ni por descuido. Si alguien prende fuego a propósito o incumple la prohibición, debe ser denunciado de inmediato”, subrayó.

En ese marco, destacó el fuerte despliegue de medios y la coordinación operativa que sostiene la Provincia. En Bariloche operan un avión anfibio, dos aviones hidrantes y un helicóptero, mientras que en El Bolsón se cuenta con un avión y un helicóptero para el combate aéreo de incendios.

A esto se suma el apoyo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con bases operativas en San Martín de los Andes y Esquel, además de la contratación provincial de un helicóptero de porte pesado para reforzar la capacidad de respuesta ante focos simultáneos o condiciones adversas.

“El Estado está organizado, con bomberos voluntarios, SPLIF, Policía, municipios, Parques Nacionales y Nación trabajando en conjunto. Pero cuando hay viento fuerte o múltiples focos, aun con todos los medios disponibles, a veces no alcanza. Por eso necesitamos el compromiso de cada vecino”, advirtió el Gobernador, en diálogo con la prensa durante la jornada.

Finalmente, llamó a mantener la alerta máxima y a denunciar de inmediato cualquier columna de humo o conducta sospechosa. “La única forma de evitar una tragedia es que el fuego no empiece. La colaboración de la comunidad es clave”, concluyó.











