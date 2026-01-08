Lago Steffen: Horarios de circulación del camino

Noticias Del Bolson enero 08, 2026


El Lago Steffen y el Río Manso Inferior forman parte de uno de los sectores más bellos del área protegida, al sur del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Sus paisajes, miradores y áreas de campings organizados lo convierten en un destino muy elegido por visitantes y residentes.

Para llegar desde San Carlos de Bariloche, es necesario recorrer 60 km por la Ruta Nacional Nº 40 en dirección a El Bolsón y luego transitar un camino de ripio de 10 km, sinuoso y con numerosas curvas, que requiere máxima precaución.

Antes de visitar el área, es fundamental informarse y respetar los horarios de ingreso y egreso, establecidos para garantizar una circulación segura:

●Ingreso: de 10 a 14 h

●Egreso: de 15 a 20 h

●Doble mano: de 21 a 07 h

En los últimos días se han detectado ingresos en contramano y fuera de los horarios habilitados, lo que representa un riesgo para quienes circulan por el camino. Además, en la zona puede haber ganado suelto, por lo que se solicita transitar a muy baja velocidad, con luces encendidas y extrema atención.

El área cuenta con tres campings organizados y un área de uso público para pasar el día, por lo que es importante planificar la visita con anticipación y consultar previamente las condiciones de acceso.

●Camping Viejo Manzano Instagram: campingviejomanzano Contacto: +54 9 2944807516 (Hacer reserva previa)

●Campamento Rincón Bonito. Contacto +54 9 2944134261 (Hacer reserva previa)

●Camping Lago Steffen Instagram: campinglagosteffen Contacto +54 9 2944169524

Se recuerda que está prohibido hacer fuego, ingresar con mascotas y utilizar drone.

Cuidar este entorno natural y la seguridad de todas las personas es una responsabilidad compartida.Respetar los horarios y las normas de circulación permite disfrutar del Lago Steffen de manera segura y responsable.









