Legisladores de JSRN alertan por designaciones sin idoneidad en Vialidad Nacional y PAMI

El bloque de legisladores de JSRN manifestó su profunda preocupación por las recientes designaciones en Vialidad Nacional y la obra social PAMI, advirtiendo que se trata de organismos estratégicos para Río Negro que están quedando en manos de personas sin experiencia, sin idoneidad técnica y sin conocimiento de la provincia.





Las y los legisladores señalaron que estas decisiones no responden a las necesidades reales de la provincia, sino a la lógica de repartir cargos entre personas sin experiencia por afinidad política y para saldar la interna de La Libertad Avanza en Río Negro, sin medir las consecuencias concretas sobre el desarrollo y la vida cotidiana de la gente.





Advirtieron que del estado de las rutas depende no solo la seguridad de las familias rionegrinas, sino también el funcionamiento del turismo, el gas, el petróleo, la minería, la fruticultura, la agricultura, la ganadería, la pesca y la integración productiva y social, tanto dentro de la provincia como con el resto del país. Subrayaron que son actividades que generan empleo, crecimiento y arraigo, y que no pueden quedar libradas a la improvisación ni a nombramientos por conveniencia partidaria.





En relación con Vialidad Nacional, remarcaron que la situación es particularmente grave. Indicaron que las escasas obras que se realizan en rutas nacionales avanzan por orden judicial, a partir de una medida de amparo colectiva impulsada por el Gobernador Weretilneck, intendentes y vecinos, y no por una decisión política. A ese abandono se agrava con la designación de un funcionario sin antecedentes técnicos ni conocimiento del territorio, con una trayectoria pública más asociada a la música y la exposición mediática, pero no a la gestión vial.





Respecto del PAMI, expresaron una preocupación similar tras conocerse las recientes designaciones en las delegaciones de la obra social. Advirtieron que se trata de un organismo sensible, que impacta directamente en la salud y la calidad de vida de jubiladas y jubilados, y que la falta de experiencia en su conducción puede derivar en desorganización, demoras en las prestaciones y dificultades en el acceso a medicamentos para miles de rionegrinos.





Finalmente, las y los legisladores advirtieron que Río Negro no va a aceptar que organismos nacionales claves sean utilizados como botín político ni como herramienta para resolver internas partidarias, al tiempo que exigieron la designación de funcionarios idóneos, con capacidad técnica y conocimiento real de la provincia.