Ley de Ministerios: los cambios que vienen en el Gobierno

El Gobierno avanzará en modificaciones (menores) en su estructura, y producirá cambio de nombres en algunos organismos. Así lo adelantó el gobernador Alberto Weretilneck. El anuncio oficial será el viernes, e incluye el envío de un proyecto a la Legislatura para modificar la Ley de Ministerios, que deberá tratarse en sesión extraordinaria.





El Gobernador indicó que el proyecto que llegará al Parlamento los primeros días de febrero propone el desdoblamiento del actual Ministerio de Desarrollo Humano y la creación de una Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura. Ese organismo estará presidido por el actual titular de Deportes, Nahuel Astutti. Con esa reforma, llega un recambio en Cultura. Sale el cipoleño Franco Ávila, pero aún no trascendió el reemplazo.





Weretilneck, en diálogo con Radio Seis, aclaró que la nueva secretaría no implicará la creación de una superestructura administrativa, sino que tendrá como función principal la definición de políticas públicas junto a los jóvenes, mientras que las distintas áreas del Estado serán las encargadas de ejecutarlas.





Otros cambios





Con la salida de Fabián Gatti, el Ministerio de Gobierno pierde la secretaría de Turismo. Así, esa cartera, que conducirá Agustín Ríos, se reduce a Gobierno y Trabajo. El recambio llega con modificaciones en la conducción del Registro de Propiedad Inmueble y la Dirección de Personería Jurídica.





Turismo (vaciado desde la creación de la ATUR), pasará a la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que conduce Carlos Banacloy.