Lotería de Río Negro certificó el Nivel 3 en Juego Responsable

Lotería de Río Negro obtuvo la Certificación de Nivel 3 en Juego Responsable, otorgada por la World Lottery Association (WLA), en reconocimiento al trabajo sostenido de la institución en el desarrollo e implementación de políticas alineadas con los estándares internacionales de Juego Responsable (JR).

El marco de certificación de la WLA contempla cuatro niveles progresivos: Nivel 1 (compromiso), Nivel 2 (autoevaluación y análisis de brechas), Nivel 3 (planificación e implementación) y Nivel 4 (mejora continua). La obtención del Nivel 3 implica haber transitado y cumplido previamente las instancias anteriores, consolidando un proceso institucional planificado y con acciones concretas en ejecución.

Para alcanzar el Nivel 3, las loterías deben acreditar haber:

Asignado recursos suficientes para apoyar la implementación de iniciativas y programas específicos de Juego Responsable.









Desarrollado acciones de comunicación interna y externa para informar a los grupos de interés relevantes sobre los compromisos asumidos en materia de JR.









Iniciado procesos de participación que respalden y fortalezcan el desarrollo del programa de Juego Responsable.

Durante este proceso, Lotería de Río Negro, a través del área de Juego Responsable, estuvo a cargo de realizar el análisis correspondiente junto a un asesor externo, así como de delinear y planificar las acciones a desarrollar desde el área, en línea con los principios establecidos por la WLA.

La psicóloga a cargo del Área de Juego Responsable de Lotería de Río Negro, Victoria Delgado destacó la relevancia de esta certificación para la comunidad:

“Este logro es muy importante porque es el resultado de años de trabajo sostenido. Alcanzar este nivel implica cumplir con estándares elevados, que nos impulsan a seguir fortaleciendo prácticas y políticas orientadas al Juego Responsable y a la prevención del juego patológico. Para nosotros, el juego debe ser un espacio de entretenimiento y nunca un problema.”

La certificación de Nivel 3 se enmarca en una trayectoria institucional orientada a la calidad, la seguridad y la transparencia llevado a cabo por el Sistema de Gestión Integrado. En este sentido, en el año 2019, Lotería de Río Negro certificó las normas internacionales ISO 9001 (gestión de la calidad) e ISO 27001 (seguridad de la información). Esto refleja el compromiso del organismo con la mejora continua y tienen como objetivo principal brindar mayor seguridad y confianza al consumidor rionegrino respecto de los servicios que presta la institución.