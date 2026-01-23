Lotería de Río Negro obtuvo certificación internacional



Lotería de Río Negro obtuvo la Certificación de Nivel 3 en Juego Responsable, otorgada por la World Lottery Association (WLA), como resultado de un proceso de evaluación vinculado a la implementación de políticas alineadas con estándares internacionales en la materia. La acreditación reconoce el desarrollo de acciones institucionales orientadas a la planificación y ejecución de programas específicos.





El marco de certificación de la WLA establece cuatro niveles progresivos: Nivel 1, referido al compromiso institucional; Nivel 2, vinculado a la autoevaluación y análisis de brechas; Nivel 3, correspondiente a la planificación e implementación; y Nivel 4, orientado a la mejora continua. La obtención del Nivel 3 implica haber cumplido previamente las instancias iniciales del proceso.





Para alcanzar esta certificación, las loterías deben demostrar la asignación de recursos suficientes destinados a sostener iniciativas de Juego Responsable, así como el desarrollo de acciones de comunicación interna y externa dirigidas a los distintos grupos de interés. Además, se requiere la puesta en marcha de mecanismos de participación que respalden y fortalezcan los programas implementados.





En el caso de Lotería de Río Negro, el proceso fue llevado adelante por el área de Juego Responsable de la institución, que realizó el análisis correspondiente junto a un asesor externo. En ese marco, se planificaron y definieron acciones en concordancia con los principios establecidos por la WLA y los criterios exigidos para este nivel de certificación.





Desde el organismo se indicó que la acreditación reconoce un trabajo sostenido a lo largo del tiempo y el cumplimiento de estándares elevados en materia de prevención y abordaje de las prácticas vinculadas al juego. El enfoque adoptado se orienta a promover el juego como una actividad recreativa, incorporando herramientas destinadas a reducir riesgos asociados al juego problemático.





La certificación de Nivel 3 se inscribe en una trayectoria institucional vinculada a la calidad, la seguridad y la transparencia, desarrollada a través del Sistema de Gestión Integrado. En ese sentido, Lotería de Río Negro cuenta desde 2019 con las certificaciones internacionales ISO 9001, referida a la gestión de la calidad, e ISO 27001, vinculada a la seguridad de la información.





Según se informó, estos procesos de certificación tienen como objetivo fortalecer la mejora continua y brindar mayores niveles de confianza y seguridad a las personas usuarias de los servicios que presta el organismo en la provincia.