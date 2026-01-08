Murió un caminante mientras recorría un sendero de montaña en El Bolsón



Un hombre de 64 años falleció este jueves por la mañana mientras realizaba una caminata por el Sendero Troncal del ANPRALE, en el sector conocido como Mirador de los Piches, dentro del área del Cajón del Azul, en la localidad de El Bolsón.





Según informaron fuentes oficiales, el hombre caminaba acompañado por su esposa cuando sufrió una descompensación en pleno recorrido. Ante la emergencia, se dio aviso a las autoridades y hasta el lugar acudieron efectivos de la Patrulla de Montaña y personal policial.





Los rescatistas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque lamentablemente la víctima falleció en el sitio.





El cuerpo fue trasladado posteriormente a la localidad de El Bolsón para continuar con los procedimientos correspondientes. De manera preliminar, se presume que el deceso podría haberse producido por causas naturales o fisiológicas, como un posible infarto, aunque esta información aún no fue confirmada oficialmente.





La investigación continúa en desarrollo y se aguarda el parte médico que permita determinar con precisión las causas del fallecimiento.