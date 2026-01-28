Ñorquinco: en un allanamiento la Policía secuestró armas de fuego luego de una disputa entre vecinos

Personal de la Subcomisaría 73 de Ñorquinco, en conjunto con efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y de la Policía Científica de El Bolsón, secuestraron dos armas de fuego, en el marco de un allanamiento realizado tras una disputa entre vecinos.

La diligencia se realizó este martes a la mañana en el paraje Chacay Huarruca. Uno de los vecinos denunció que fue víctima de una agresión con armas de fuego perpetrado por otro sujeto, con quien mantiene diferencias de larga data quien, a su vez, denunció una agresión con piedras que provocaron daños en su vehículo.

Los vecinos se cruzaron en un camino rural de la jurisdicción de Ñorquinco e intentaron resolver sus diferencias con un duro enfrentamiento. En la denuncia que motivó el allanamiento, uno de los involucrados mencionó que el otro le efectuó disparos con un arma de fuego, recibiendo su vehículo varios impactos de proyectiles.

El supuesto autor de los disparos, por su parte, mencionó que el denunciante le arrojó piedras y le provocó roturas en su camioneta Ford Raptor.

Durante la diligencia, realizada en un domicilio que pertenece al acusado, los efectivos secuestraron dos armas de fuego, un rifle calibre 22 y un revólver calibre 38.

Las armas fueron secuestradas por personal del Gabinete de Criminalístico para ser peritadas. La diligencia se realizó por disposición de la fiscalía descentralizada de El Bolsón, con jurisdicción en Ñorquinco, y fueron autorizadas por la Justicia de Bariloche.