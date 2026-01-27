Nuestra localidad celebra sus 100 años con memoria, cooperación y futuro









A pocas horas de celebrar el centenario de El Bolsón, la historia, la pertenencia y la identidad vuelven a ocupar un lugar central. En ese recorrido, la Cooperativa Coopetel , acompaña iniciativas culturales que fortalecen el sentido de comunidad. En ese marco, el Geomuseo celebra su primer año de vida, consolidándose como un espacio de referencia regional. A pocas horas de celebrar el centenario de El Bolsón, la historia, la pertenencia y la identidad vuelven a ocupar un lugar central. En ese recorrido, la Cooperativa Coopetel , acompaña iniciativas culturales que fortalecen el sentido de comunidad. En ese marco, el Geomuseo celebra su primer año de vida, consolidándose como un espacio de referencia regional.









El director del Geomuseo, Agustín Quesada, destacó el crecimiento que tuvo el espacio en apenas un año. “Muchos lo conocen y por suerte tiene un prestigio muy fuerte en toda la comunidad”, señaló, al tiempo que remarcó que el museo permitió rescatar un patrimonio que corría riesgo de perderse tras el fallecimiento del querido Eduardo Lucio.







Según detalló, más de 10.000 personas visitaron el Geomuseo durante este primer año, junto a más de 40 escuelas y numerosos grupos turísticos de distintos puntos del país. “Se acerca gente universitaria que había despertado sus primeras curiosidades gracias a Lucio y a Isabel Girabola, y hoy vuelven a encontrarse con ese legado”, explicó.





Quesada subrayó el rol de Coopetel y la Fundación Cooperar, que “tomaron la posta” para rescatar y potenciar este patrimonio, dotándolo de una infraestructura acorde y de una mirada a largo plazo.





Uno de los conceptos que impulsa el Geomuseo es el de paisajes culturales, una mirada que va más allá de la belleza escénica. “No es sólo paisaje, hay una historia detrás de cada cerro, de cada valle, de cada comunidad que habitó estos lugares”, sostuvo Quesada, y remarcó que conocer esa historia permite fortalecer el cuidado y el sentido de pertenencia.





En ese contexto, este centenario será también una oportunidad para honrar la memoria del doctor Rodolfo Venzano, a quien se le dará el nombre de la sala principal del museo: la reconocida sala de mapas 3D. Venzano fue miembro de la National Geographic Society y pionero en la cartografía de la región, registrando no sólo las cumbres, sino también a las comunidades que habitaban esos paisajes.





La iniciativa generó una fuerte emoción entre los descendientes del doctor, quienes se comprometieron a aportar una valija de recuerdos y documentos para ser digitalizados y preservados por el municipio y el museo.





Por su parte, el presidente de Coopetel, Marcelo Contardi, remarcó que la cooperativa sigue creciendo de la mano de la comunidad y del municipio. En ese sentido, destacó la inauguración de una nueva plaza, como parte de un compromiso asumido junto al Estado local.





“Hoy vamos a firmar un convenio de cesión de uso por 30 años, para tener previsibilidad y tranquilidad más allá de los gobiernos que vengan”, explicó Contardi, confirmando que el espacio seguirá destinado al Geomuseo, la obra incluye una plazoleta que Coopetel propone denominar Plaza de la Cooperación, una iniciativa que será elevada al Concejo Deliberante. “Es un aporte a la comunidad y a nuestra historia. La cooperación es la base de todo lo que hacemos”, afirmó Contardi.

En el marco del centenario, El Bolsón celebra no sólo sus 100 años de vida, sino también los valores que lo sostienen: la memoria, la cooperación y la construcción colectiva de un futuro con raíces profundas.