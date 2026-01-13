Parte SPLIF: refuerzan capacitaciones y equipamiento ante riesgo elevado

En Bariloche y Luis Beltrán, el índice de peligrosidad por incendios es muy alto; en El Bolsón este índice es alto; mientras que en General Conesa es extremo.





Si bien en algunas zonas se observa un leve descenso del riesgo, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales solicita a la comunidad no confiarse, extremando y manteniendo todos los cuidados en el marco de la Emergencia Ígnea.





Esto se debe también a que para la próxima semana se prevé nuevamente un escenario con índices extremos por riesgo de incendios en varios sectores de la provincia.





Río Negro fortalece a brigadistas del SPLIF y refuerza su equipamiento

Durante esta semana, los nuevos brigadistas del SPLIF continúan con instancias de capacitación en distintas bases operativas. Además, se continúa reforzando el equipamiento en las centrales del Servicio, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.





Por último, se solicita a la población seguir extremando los cuidados, cediendo el paso a vehículos de emergencia y dando aviso inmediato al 103 ante cualquier situación de riesgo.

A través de un nuevo parte diario, el SPLIF informó que no hay focos activos de incendio en la provincia, aunque el riesgo sigue siendo elevado por lo que se solicita mantener los cuidados frente a la Emergencia Ígnea. Brigadistas continúan capacitándose en bases operativas, a la vez que se sigue reforzando el equipamiento para responder ante emergencias.Este martes, la Zona Andina cuenta con temperaturas templadas y presencia de vientos con ráfagas, lo que genera un escenario con elevado riesgo de incendios.