Paso histórico en El Bolsón: la cobertura cloacal llegará al 90%

La apertura del segundo sobre se realizó este martes, en la antesala de los festejos por el centenario de El Bolsón, reforzando el carácter simbólico y estratégico de una iniciativa largamente esperada por la comunidad.





El Gobernador Weretilneck destacó que “esta obra es histórica para El Bolsón, porque viene a dar respuesta a una demanda largamente postergada y transforma de manera concreta la vida cotidiana de numerosas familias”.





En ese sentido, subrayó que “invertir en saneamiento es apostar al futuro: es invertir en salud pública, en el cuidado del ambiente y en un modelo de desarrollo sostenible, con una visión estratégica y de largo plazo para el crecimiento de la ciudad”.

El proyecto se inscribe entre las inversiones en infraestructura sanitaria más trascendentes de la región, tanto por su magnitud como por su profundo impacto social, ambiental y urbano. La obra será financiada a través de la UPCEFE con fondos de la CAF, y es el resultado de un trabajo articulado entre el Gobierno de Río Negro y organismos internacionales. Las ofertas que presentaron las empresas fueron las siguientes: Roque Mocciola SA ($30.468.948.800), Alusa SA ($31.561.466.980) y Ecosur Bahía SA ($27.116.569.613).





En este sentido, el Intendente Pogliano afirmó que “este logro es fruto de un trabajo responsable y planificado, con una visión clara de crecimiento para El Bolsón”. Además, agradeció el acompañamiento permanente de la Provincia y destacó que “es fundamental para avanzar en obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos”.

La ejecución del nuevo sistema cloacal permitirá mejorar sustancialmente la calidad de vida de vecinos y vecinas, fortalecer la infraestructura sanitaria, proteger el ambiente y acompañar el crecimiento poblacional de manera planificada y sostenible. Se trata de una base estructural clave para el desarrollo futuro de El Bolsón, con condiciones sanitarias acordes a una ciudad en expansión.





Acompañaron el acto el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el Intendente General del DPA, Alejandro Villegas y demás autoridades provinciales y municipales.

