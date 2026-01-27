Persona fallecida en un accidente en la Cascada de Brazo Tristeza

Ayer lunes 26 de enero, a las 19:24 horas, se recibió una denuncia por un accidente ocurrido en la Cascada Frey, al final del brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La víctima llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas.





Según la información recibida, una mujer de aproximadamente 50 años, oriunda de Pilar, provincia de Buenos Aires, se habría deslizado en un sector de la cascada sufriendo un grave accidente. Personas presentes en el lugar lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales.





Rápidamente se montó un operativo con Guardaparques, personal de Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval Argentina, dando aviso a la Fiscalía correspondiente. En el procedimiento también se sumó colaborando con el traslado de personal y familiares un operador lacustre del Parque Nacional.





Cerca de las 00:50 AM de la madrugada de hoy terminó el operativo con el retiro del cuerpo, autorizado por Fiscalía provincial. El traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente por vía lacustre hasta Bahía López, donde Policía de Río Negro realizaron las pericias y el traslado a la morgue local.





En ese sector muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad. Cabe destacar que en esos puntos solo se puede acceder por vía lacustre y esto implica varias horas de navegación, si las condiciones climáticas los permiten.





Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima.





Imágenes ilustrativas de la zona.