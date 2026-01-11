Preocupación por la instalación de carpas y posibles fogones en la zona del río Azul





Jonathan, vecino de El Bolsón alertó sobre la presencia de carpas con elementos que podrían ser utilizados para hacer fuego en un sector cercano al río Azul, en un área de alto riesgo ambiental y en plena emergencia por incendios forestales.



Un lector del diario Noticias del Bolsón denunció una situación que genera fuerte preocupación en la zona cordillerana, al advertir la instalación de carpas y acopios de ramas secas en un sector cercano al río Azul, en el área conocida como pozon de Gomez, límite entre El Bolsón (Río Negro) y la provincia de Chubut.

Según relató Jonathan, vecino de El Bolsón, la situación fue observada detrás del Pozón de Gómez, en un paraje ubicado entre ríos, donde del otro lado del cauce se detectó una carpa armada junto a montículos de ramas, palos y otros elementos que podrían ser utilizados para realizar fogones de campamento, práctica totalmente prohibida en el contexto actual.





“El lugar está al borde de la ladera del Cerro Lindo. Es un peligro enorme”, advirtió el vecino, quien señaló que durante el día no se observa presencia de personas, aunque sospecha que pernoctan por la noche. Además, indicó que se habrían detectado otras carpas en la zona de confluencia, lo que incrementa el riesgo.

De acuerdo al testimonio, en el lugar también se observaron palas, plantines y acumulación de ramas secas, a pocos metros del río, lo que agrava la situación por la posibilidad de que se inicie un foco ígneo en una zona de difícil acceso y alto valor ambiental.

El denunciante remarcó que, en el contexto de emergencia ígnea que atraviesa toda la región, este tipo de conductas puede derivar en una tragedia ambiental, con consecuencias graves para el Cerro Lindo y el cordón montañoso que lo rodea. “No miden las consecuencias. Si se prende fuego ahí, se quema todo”, expresó.

Ante esta situación, el vecino solicitó la intervención de las autoridades competentes para verificar lo denunciado, retirar las carpas y prevenir posibles incidentes. Desde Noticias del Bolsón se recuerda que está prohibido hacer fuego en cualquier modalidad, y se insta a la comunidad a denunciar conductas de riesgo para proteger el territorio.