Preocupación por un turista desaparecido cerca de Las Grutas: encontraron su kayak abandonado

El turista oriundo de Villa Gesell llegó el 31 de enero para celebrar el año nuevo. Prefectura Naval Argentina confirmó el hallazgo del kayak abandonado y una mochila con bebidas alcohólicas.





Una denuncia radicada en la Comisaría Nº62 de San Antonio Este anunció la desaparición de un turista que realizó un viaje de pesca el 31 de enero y no regresó a su hospedaje. El último avistamiento fue el 3 de enero en cercanías del puerto pero el personal de Prefectura Naval Argentina encontró su kayak abandonado al día siguiente, 4 de enero.

Las alarmas se encendieron a partir de la denuncia radicada alrededor de las 17:50 horas en la Subcomisaría Nº62 realizada por la administradora de un complejo de departamentos ubicado sobre la calle Perito Moreno al 500, que explicó la ausencia de un huésped alojado en una de las cabañas.



