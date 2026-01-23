Principio de incendio en Lago Puelo: rápida intervención evitó daños mayores

Un principio de incendio se registró este viernes 23 de enero alrededor de las 12:21 en la localidad de Lago Puelo, y fue controlado rápidamente gracias al accionar de los servicios de emergencia, evitando consecuencias mayores.
Según explicó Julián Cayún, director de Protección Civil de Lago Puelo, el foco ígneo se originó de manera accidental, mientras un vecino realizaba tareas de limpieza con una desmalezadora y un tractor pequeño. “Se ve que alguno de los dos hizo una chispa y accidentalmente se prendió”, detalló.
El incendio llegó a poner en riesgo una vivienda, aunque afortunadamente no se registraron daños estructurales ni personas lesionadas. “Fue un susto, pero no pasó a mayores”, señaló Cayún, al destacar la rápida respuesta de los equipos de emergencia.
Rápido despliegue y apoyo aéreo
Desde Protección Civil remarcaron que el fuego fue contenido en poco tiempo gracias a la coordinación inmediata de los servicios de emergencia, con el apoyo de medios aéreos, lo que permitió controlar la situación antes de que se propagara.
Si bien no se precisó la superficie afectada, Cayún indicó que se trató de un sector de pasto y material fino, lo que favoreció una rápida propagación inicial, pero también permitió una pronta extinción.
El episodio vuelve a poner en foco la importancia de extremar medidas de precaución durante tareas de limpieza, especialmente en un contexto de riesgo ígneo en la región cordillerana.
