Puerto Patriada vuelva a ponerse a tono para la temporada





En la mañana de hoy, se llevaron adelante tareas de limpieza y acondicionamiento en la costa del lago de Puerto Patriada, con el objetivo de recibir a visitantes y turistas a partir del fin de semana, tras la reapertura del destino luego del incendio que afectó a la zona.





Los trabajos incluyen la limpieza de la playa, el ordenamiento de los espacios públicos y la puesta a punto de distintos sectores de uso común, con el fin de garantizar un entorno seguro, cuidado y accesible para quienes elijan visitar el lugar.





En el mismo sentido, ya se está trabajando en la recuperación del tendido eléctrico y en otras obras necesarias para restaurar los espacios afectados, avanzando de manera articulada entre distintas áreas y organismos.





Estas acciones se inscriben en un proceso de recuperación más amplio que atraviesa la comunidad y en el que la actividad turística cumple un rol fundamental. La reactivación del turismo no solo impulsa la economía local, sino que también permite acompañar a vecinos, emprendedores y trabajadores que dependen de esta actividad para su sustento.









Volver a recibir visitantes constituye un paso clave para fortalecer el trabajo local y promover un turismo responsable, que contribuya al sostenimiento de la comunidad y a la puesta en valor del entorno natural.









Puerto Patriada retoma su actividad turística, reafirmando el compromiso con el cuidado del ambiente y con un desarrollo que acompañe el proceso de recuperación de la localidad.