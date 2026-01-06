Radiación UV extrema y pocas lluvias: alerta climática en la Comarca Andina

La persistencia del bloqueo atmosférico y los focos ígneos elevan el riesgo ambiental en la región. Joaquín Sidera, joven aficionado a la meteorología de El Bolsón, advierte sobre niveles muy altos de radiación solar y un escenario de precipitaciones deficitarias en el corto plazo.

La Comarca Andina del Paralelo 42 atraviesa días complejos desde el punto de vista climático. En una actualización extraordinaria, Joaquín Sidera —aficionado a la meteorología y observador local— señaló que el índice de radiación ultravioleta se ubica en niveles muy altos a extremos, especialmente con sol directo, una situación que se ve agravada por la presencia de focos ígneos en la región.

Radiación elevada y nubosidad variable

Según el informe, aun con nubosidad moderada a alta, la radiación UV mantiene valores elevados, lo que representa un riesgo para la salud y refuerza la necesidad de extremar cuidados, sobre todo en horarios centrales del día.

Bloqueo atmosférico y falta de lluvias

El análisis de los modelos numéricos indica que predomina una situación anticiclónica de bloqueo, lo que limita el ingreso de sistemas frontales y reduce de manera significativa las posibilidades de precipitaciones. Esta tendencia afecta a localidades como El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Puerto Patriada, Mallín Ahogado, Epuyén, Cholila, El Maitén y la Cuesta del Ternero.

“La clara tendencia observada es que continúen por debajo de lo normal las precipitaciones y que sean deficitarias en el corto plazo”, advierte Sidera en su reporte.

Evolución térmica: alivio parcial y calor hacia el fin de semana

Para el martes 6 de enero se espera un leve descenso de las temperaturas, con noches y mañanas frescas y condiciones templadas a cálidas durante el día.

Desde el miércoles 7 y al menos hasta el sábado 11, se prevé un nuevo aumento térmico, con jornadas cálidas a calurosas, especialmente el viernes 10, cuando podrían registrarse tormentas eléctricas cercanas, aunque con baja probabilidad de ocurrencia.

¿Cuándo podría cambiar el escenario?

De acuerdo con algunas fuentes de modelado, a partir del domingo existe una baja probabilidad de precipitaciones, junto con un posible recambio de masas de aire que moderaría las temperaturas máximas. Además, desde el lunes 12 podrían desarrollarse condiciones de tiempo inestable, aunque el pronóstico a más de siete días mantiene un alto grado de incertidumbre.

Un seguimiento constante

Sidera remarca que continuará siguiendo de cerca la evolución de los modelos meteorológicos, y recuerda que los pronósticos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Vientos y condiciones del cielo

En cuanto a la dinámica del viento, se prevé que oscile entre leve, moderado y regular, con momentos en los que podría sentirse más intenso debido a ráfagas, especialmente en sectores abiertos de la Comarca Andina. Estas condiciones podrían contribuir a una mayor propagación del humo en áreas afectadas por los incendios y a un aumento de la sensación térmica variable.

Respecto al estado del cielo, las circunstancias serán cambiantes, con cielo parcialmente cubierto y nubosidad variable, alternando aumentos y disminuciones temporarias en la cobertura de nubes. No se descartan períodos de cielo despejado, aunque sin que ello implique una mejora en las posibilidades de precipitaciones en el corto plazo.

Reporte e informe N.º 590 – martes 6 de enero de 2026.

Joaquín Sidera, aficionado a la meteorología (El Bolsón).

Los invitamos a seguirlo en Pronósticos del Tiempo Para La Comarca