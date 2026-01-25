Rápida intervención permitió contener un principio de incendio en Loma del Medio

El Bolsón — Un principio de incendio forestal registrado este domingo en el sector de Loma del Medio, zona de las antenas, fue contenido rápidamente gracias a la detección aérea y a la inmediata intervención de los equipos de emergencia.

Según informó oficialmente el Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) El Bolsón, el foco ígneo fue advertido desde vuelos de vigilancia, lo que permitió activar de manera inmediata el operativo de respuesta.

En el lugar trabajó personal del SPLIF El Bolsón junto a medios aéreos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y bomberos voluntarios de esta ciudad. Actualmente, el siniestro se encuentra en etapa de liquidación, sin riesgo de propagación.

Despliegue de recursos

Para contener el incendio se desplegó un importante operativo que incluyó:

1 móvil liviano

2 móviles pesados

12 combatientes del SPLIF

Apoyo de medios aéreos del SNMF

La rápida actuación evitó que el fuego avanzara sobre sectores de mayor riesgo, en un contexto de condiciones ambientales que demandan máxima atención.

Llamado a la comunidad

Desde el SPLIF recordaron a la población la importancia de la detección temprana y solicitaron que, ante la presencia de cualquier columna de humo, se dé aviso inmediato al 103.

La prevención y el compromiso comunitario siguen siendo claves para proteger el entorno natural de la región.





Video gentileza Sebastian San Martin