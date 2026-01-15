Recorrida del gobernador Weretilneck por El Manso y El Foyel junto al comisionado Almanzan: anuncios, obras y acompañamiento a la comunidad

El comisionado de fomento, Carlos Almanzán, destacó la visita del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a la zona rural de El Manso y El Foyel, a la que calificó como “una mañana muy productiva”, con anuncios concretos y presencia activa del Gobierno provincial en el territorio.

Según explicó Almanzán, tras la recorrida por El Manso y El Foyel, las autoridades continuaron con reuniones en Villegas, junto a personal de la Secretaría de Energía, para abordar la situación de los garrafones y sistemas Zeppelin, muchos de los cuales ya cumplieron su vida útil.

“Se está evaluando qué equipos hay que cambiar y también se brindan todas las recomendaciones necesarias para el cuidado y uso seguro del gas”, señaló.

Mejora en la provisión de agua y respuesta rápida ante el vandalismo

Uno de los anuncios más importantes fue el envío de personal del Departamento Provincial de Aguas (DPA/EPA) para mejorar la provisión de agua en la zona. Almanzán recordó que el sistema había sufrido un hecho de vandalismo el fin de semana anterior.

“Gracias al acompañamiento del Gobierno y de todos los organismos involucrados, pudimos reparar el daño rápidamente y el domingo a las 19 horas ya teníamos nuevamente agua”, destacó.

El comisionado subrayó además el rol clave de los vecinos, que incluso bajo la lluvia se sumaron a trabajar para restablecer el servicio. “Más allá del hecho negativo, fue muy gratificante ver la actitud y el compromiso de la comunidad”, expresó.

El gobernador recorrió las obras junto al ministro Banacoy

Durante la visita, el gobernador Weretilneck recorrió personalmente el lugar donde se produjeron los daños, acompañado por el ministro de Producción, Carlos Banacoy. Allí pudo interiorizarse en detalle de la situación y de las respuestas que se dieron desde la comunidad y el Estado.

También se le mostraron las obras de agua realizadas en El Foyel, que implicaron una fuerte inversión y un trabajo conjunto entre vecinos, empresas y el Gobierno provincial.





Nuevas infraestructuras para la comunidad

En la recorrida, las autoridades visitaron el galpón recientemente construido en El Foyel, destinado al resguardo de herramientas y vehículos. Este espacio será clave para el Plan Calor, ya que permitirá almacenar leña y garrafas bajo techo, algo con lo que antes no se contaba.

Además, se presentaron los avances del proyecto para la construcción de nuevas oficinas, financiadas en parte con el fondo petrolero. El edificio contará con áreas de atención al público y un salón de tamaño medio para reuniones y capacitaciones, una demanda histórica de la comunidad.

Proyectos para embellecer y potenciar el desarrollo local

Otro de los puntos abordados fue el inicio de proyectos de mejoramiento estético de la plaza y del sector ubicado del otro lado de la ruta, donde se encuentra la cancha. Allí se busca cerrar y acondicionar el espacio para que sea más seguro y atractivo.

“La idea es generar un lugar pintoresco, donde la gente pueda detenerse, conocer El Foyel y donde los comerciantes también se vean beneficiados”, explicó Almanzán, destacando la ubicación estratégica del paraje entre Bariloche y El Bolsón.

Energía y Plan Calor: encuentro con vecinos

En el marco de la recorrida, también se realizó una reunión de la Secretaría de Energía en la escuela de la zona. Tras finalizar las actividades, el gobernador se acercó a saludar a los vecinos presentes, beneficiarios del Plan Calor, que incluye la provisión de garrafones y sistemas Zeppelin.

“Para la gente de El Foyel fue un gran día”, concluyó Almanzán, remarcando la importancia de la presencia del gobernador y el acompañamiento permanente del Estado provincial.