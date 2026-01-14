Recorrida oficial en El Manso: refuerzan la presencia del Estado y brindan tranquilidad a la comunidad









Autoridades provinciales realizaron una recorrida por la comuna de El Manso, en el marco de una serie de acciones destinadas a reforzar la seguridad y acompañar a la comunidad ante distintos hechos que generaron preocupación en la zona.





La visita incluyó al ministro Jara y a Cecilia Gallardo, representante de Protección Civil, quienes mantuvieron una reunión en la Comisión de Fomento del Manso juntop a su comisioinado Carlos Almazan. Allí se abordaron las situaciones recientes ocurridas en la localidad y se retomó una solicitud que ya había sido planteada con anterioridad: contar con una mayor presencia del Estado en todo el territorio comunal.





Desde la Comisión de Fomento destacaron la importancia de que estas acciones se traduzcan en mayor tranquilidad para los vecinos y vecinas. “La idea es que la gente esté más tranquila, que se sienta más segura ante los hechos que están pasando”, señalaron, remarcando que el objetivo principal es prevenir y garantizar la paz social en la zona.





En ese sentido, se puso en valor la rápida respuesta del Gobierno provincial ante el pedido realizado. Según se informó, el sábado por la noche se tomó contacto directo con el ministro Jara y, en pocas horas, ya se habían iniciado las gestiones correspondientes. Tanto el propio ministro como las autoridades designadas a nivel regional se comunicaron para comenzar a trabajar sobre la situación planteada.





Como parte de ese acompañamiento, el domingo estuvo presente en El Manso el jefe de la Policía de la Provincia, quien recorrió la localidad. Además, el segundo jefe de la Regional policial permaneció durante toda la jornada en la zona de Foyel, desarrollando tareas vinculadas a la seguridad.





Finalmente, desde la comuna expresaron su agradecimiento al Gobierno provincial por la predisposición y la respuesta inmediata. “Nos sentimos muy acompañados, y eso nos brinda mucha tranquilidad”, afirmaron, destacando que cada vez que se solicita apoyo, las autoridades provinciales se hacen presentes y aportan soluciones concretas para la comunidad.