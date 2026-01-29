Rescate en medio del fuego: dos personas fueron evacuadas en la zona de Cholila

Bomberos voluntarios de Córdoba asistieron a los heridos mientras combatían uno de los focos más agresivos del incendio forestal que afecta a Chubut.

En el marco del operativo para contener los incendios forestales que golpean a la provincia de Chubut, bomberos voluntarios de Córdoba realizaron el rescate y la evacuación de dos personas que resultaron heridas en una zona alcanzada por el fuego, en cercanías de Cholila y del Parque Nacional Los Alerces.

El episodio se registró en las últimas horas, mientras 26 bomberos cordobeses trabajaban en uno de los focos más complejos y activos del incendio que afecta a la región patagónica. Durante las tareas operativas, dos hombres adultos fueron alcanzados por la caída de árboles, lo que les provocó golpes y laceraciones, uno de ellos con lesiones en la cabeza.

Atención inmediata y traslado sanitario

Ante la emergencia, los brigadistas intervinieron de manera inmediata, brindaron primeros auxilios en el lugar y coordinaron el traslado de los heridos a un centro de salud de Cholila, donde recibieron atención médica.

Según la información oficial, ambas personas se encuentran en buen estado de salud y fuera de peligro, gracias a la rápida actuación del personal interviniente.









Un operativo conjunto en condiciones extremas

Los bomberos cordobeses forman parte de un operativo interjurisdiccional, que incluye a brigadistas del ETAC, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad de Córdoba.

Las tareas que se desarrollan en la zona comprenden la construcción de fajas cortafuego, el tendido de líneas de agua y ataques indirectos con motobombas de última generación, con el apoyo constante de medios aéreos. Todo ello se lleva adelante en un escenario marcado por condiciones climáticas adversas y una topografía compleja, que dificultan el trabajo en terreno.

Jornadas extensas y permanencia en la región

La delegación enviada desde Córdoba comenzó a operar el domingo pasado, con jornadas que superan las 12 horas diarias de trabajo. Está previsto que permanezcan en la zona por un período máximo de 10 días, tras lo cual se evaluará un posible relevo, de acuerdo con las necesidades que determine el Comando Unificado, encargado de coordinar los recursos humanos y materiales del operativo.

Fuente: Gobierno de Córdoba y EQS notas