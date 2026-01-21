Río Negro envió combatientes para reforzar los operativos en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut

En un nuevo parte diario, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, advirtió que las elevadas temperaturas, junto al viento, la baja humedad y vegetación seca mantienen un escenario de máxima sensibilidad al fuego en zonas urbanas, rurales y de interfase, por lo que el sistema de prevención y respuesta continúa en estado de alerta.

En Bariloche, El Bolsón y General Conesa, el índice de peligrosidad por incendios es extremo, en Luis Beltrán es muy alto.

En la jornada, 10 combatientes del SPLIF Bariloche partieron para reforzar el operativo en el incendio de Los Alerces, en Chubut, donde permanecerán por siete días.

Otros 10 combatientes del Servicio de El Bolsón fueron desplegados con herramientas de mano y dos móviles al incendio en el área del Parque Nacional Los Alerces, también de la provincia vecina de Chubut.

Frente al elevado riesgo por incendios forestales en Río Negro, se solicita a la comunidad extremar los cuidados, respetando las restricciones en el marco de la Emergencia Ígnea, y acompañar el trabajo de los equipos que están desplegados en todo el territorio provincial.

Ante cualquier columna de humo o situación de riesgo, comunicarse de inmediato al 103.