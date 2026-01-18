Río Negro incorpora un helicóptero estratégico para reforzar la lucha contra incendios forestales

El gobernador Alberto Weretilneck anunció la llegada a Bariloche de un helicóptero con alta capacidad de carga y descarga de agua, pensado para potenciar las tareas del SPLIF en la temporada de alto riesgo. Especialistas destacan la rapidez de respuesta y la precisión en descargas como ventajas clave de este tipo de aeronaves.

El Gobierno de Río Negro oficializó la llegada a San Carlos de Bariloche de un helicóptero especialmente equipado para reforzar las operaciones del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) durante la actual temporada de incendios.

Se trata de un medio aéreo de gran porte que se suma a los recursos terrestres y aéreos existentes y representa un paso adelante en la capacidad de respuesta ante focos de incendio en zonas difíciles de acceso.

Según lo detallado por el gobernador Alberto Weretilneck, la aeronave puede trasladar hasta 17 brigadistas en una sola operación y descargar hasta 4.500 litros de agua por disparo, una capacidad que supera notablemente la de equipos más ligeros y permite potenciar el combate directo sobre el fuego desde el aire.

“Es la primera vez que Río Negro cuenta con un medio aéreo propio de estas características. Una decisión concreta para cuidar nuestros bosques, a quienes trabajan en el frente del fuego y a las comunidades que viven en zonas de riesgo”, afirmó Weretilneck al presentar la incorporación.

Helicópteros en la lucha contra incendios: eficiencia desde el aire

Los helicópteros utilizados en operaciones contra incendios forestales son herramientas versátiles y altamente eficientes. Estos aparatos pueden equiparse con tanques o “helibaldes” o baldes suspendidos que les permiten recoger agua directamente de lagos, ríos o fuentes cercanas y liberarla con precisión sobre los focos activos de incendio, sin necesidad de regresar a una base para recargar.

Una de las principales ventajas de estas aeronaves es su capacidad de acceso rápido a zonas remotas o de difícil tránsito terrestre, lo que permite reducir el tiempo entre el aviso y la intervención efectiva en el fuego. Además, la descarga dirigida de grandes volúmenes de agua desde el aire puede disminuir la intensidad de las llamas y facilitar el trabajo de las brigadas terrestres en la contención del siniestro.

Un recurso clave en temporadas de riesgo

La incorporación de este helicóptero se produce en un contexto donde la prevención y el combate de incendios forestales es uno de los principales desafíos de la provincia, especialmente en áreas boscosas y serranas como las de la cordillera.

Autoridades provinciales sostienen que disponer de medios aéreos propios no solo agiliza la respuesta operativa, sino que además aporta flexibilidad táctica a los equipos de primera línea, un factor clave cuando las condiciones del terreno y el clima dificultan las acciones exclusivamente terrestres.

Este refuerzo se suma a las brigadas, equipos de apoyo y recursos ya desplegados en distintos puntos de la provincia, con la intención de proteger comunidades, ambientes naturales y todo el patrimonio productivo frente a posibles incendios de gran magnitud.