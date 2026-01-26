Río Negro incorporó tecnología de alta precisión a su red de tomógrafos

Con el objetivo de jerarquizar los servicios de imágenes y garantizar diagnósticos de mayor complejidad en el sector público, la actividad se extendió a los hospitales de Viedma, San Carlos de Bariloche, Cipolletti, General Roca y Choele Choel.





En tanto, el Hospital de El Bolsón que también cuenta con aparatología, está recibiendo continuamente las sustancias de contrastes e insumos, completando así la red de los seis establecimientos públicos rionegrinos que cuentan con tomógrafos propios.





La incorporación de estas bombas inyectoras representa un salto de calidad técnica. A diferencia de la inyección manual, estos equipos permiten administrar la sustancia de contraste con una velocidad y precisión exactas, fundamentales para detectar patologías críticas como el Tromboembolismo Pulmonar (TEP).





Además, esta tecnología permite obtener vistas tridimensionales (3D) de tejidos y órganos, evaluar con detalle el sistema arterial y venoso, precisar la ubicación de tumores y guiar procedimientos complejos como biopsias y planificaciones quirúrgicas.





Al respecto, las autoridades sanitarias destacaron que esta inversión en equipamiento y capacitación asegura que los servicios de tomografía funcionen de manera inmediata y constante.





"Cuidar a los rionegrinos es nuestra misión. Construir un sistema de salud justo, moderno y efectivo es nuestro desafío y responsabilidad para el año que se inicia. Solo juntos es posible", destacó el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis.

En el último mes, el Ministerio de Salud de Río Negro completó la puesta en funcionamiento y capacitación sobre el uso de bombas inyectoras de contraste doble cabezal que se utiliza en el Servicio de Tomografía Computada, tecnología que permite diagnósticos de alta precisión y evita derivaciones al sector privado.La implementación se realizó bajo una modalidad de gestión eficiente: la Provincia adquiere los insumos específicos (contrastes y jeringas) mediante un contrato que incluye el equipamiento en comodato. Esto asegura dos beneficios centrales para el sistema público, por un lado, la empresa proveedora se encarga del funcionamiento continuo de las bombas y sostiene la demanda la continua de insumos. Y por otro lado al contar con tecnología de punta, se evita la derivación de pacientes a centros privados, lo que reduce drásticamente el gasto por estudio y evita traslados innecesarios para pacientes críticos.