Río Negro suma monitoreo estratégico en El Bolsón para prevenir incendios

La incorporación amplía el sistema de teledetección que ya funciona en la región y se integra al circuito de monitoreo provincial, permitiendo el control en tiempo real desde la central. Esta herramienta suma capacidad de observación en áreas donde la visibilidad natural es limitada y mejora los tiempos de reacción ante cualquier ignición.





El dispositivo se incorpora al trabajo cotidiano del SPLIF El Bolsón, que combina prevención territorial, monitoreo técnico y el aporte de los avisos de la comunidad. La teledetección permite sumar “ojos” estratégicos que refuerzan la detección temprana y hacen posible intervenir cuando un foco todavía es pequeño, antes de que se transforme en un incendio de mayor escala.





La experiencia muestra que el primer ataque es la instancia más determinante para evitar daños ambientales, productivos y sociales. En ese sentido, cada punto de observación adicional aumenta la eficacia del sistema y reduce el riesgo de eventos de gran magnitud.





Con la incorporación de Los Repollos se cubre una zona que hasta ahora no contaba con visibilidad técnica; a comienzos de la próxima semana se avanzará con el montaje en Ñorquinco, en un entorno de mayor complejidad, y antes de que finalice la temporada se prevé la instalación de una cuarta cámara en El Manso, completando un esquema regional de monitoreo más robusto y continuo.

En el marco del esquema integral de prevención y primer ataque que se despliega en la cordillera, Río Negro incorporó una nueva cámara de monitoreo en la zona de Los Repollos, en El Bolsón, un sector de geografía compleja donde los cañadones y recovecos dificultan la detección temprana de focos de humo.