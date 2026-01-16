Río Negro sumó más de 300 profesionales para reforzar hospitales públicos

En un 2025 marcado por la crisis de recursos humanos a nivel nacional, Río Negro logró incorporar 304 profesionales de la salud a su sistema público, fortaleciendo de manera estratégica la red provincial de hospitales. El desafío para 2026: cubrir las tres especialidades que hoy son prioridad.

En un escenario sanitario complejo, donde la falta de especialistas pone en jaque a los sistemas públicos de todo el país, Río Negro cerró el 2025 con un balance positivo en sus equipos de trabajo.

El plan de fortalecimiento, impulsado por el Ministerio de Salud, puso el foco en la convocatoria nacional de profesionales. El resultado más contundente se refleja en el ingreso de 304 profesionales bajo la Ley 1904 (personal técnico-profesional), lo que representa el corazón de la atención médica directa.

La radiografía de los ingresos

El desglose de las incorporaciones muestra una búsqueda por cubrir todas las aristas de la atención hospitalaria.

Médicos: se sumaron 102 nuevos profesionales de distintas ramas, el 40% de ellos cuentan con una especialidad, mientras que el 60% restante son médicos generalistas. En cuanto a la distribución geográfica, el 90% de las incorporaciones se sumaron a los hospitales de mayor complejidad de la provincia, los VI y IV.

Enfermería: se incorporaron 55 agentes, esenciales para la operatividad de guardias y salas de internación.

Equipo Multidisciplinario: un grupo de 147 especialistas —incluyendo kinesiólogos, bioquímicos, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales— se integró para garantizar un abordaje integral del paciente.

Además, en este marco se incorporaron 121 agentes que refuerzan áreas clave para garantizar que la logística de los 36 hospitales de la red provincial no se detenga. Actualmente, el sistema cuenta con un total de 7.223 trabajadores.

“El camino ya está iniciado, la estrategia para captar y sumar profesionales comenzó a dar sus frutos”, destacó el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis.

El mapa de las especialidades que siguen en la mira

A pesar de la inyección de personal, el Gobierno Provincial reconoce que la búsqueda no se detiene. Existe un fenómeno de escasez de profesionales que afecta a todo el país y Río Negro se enfoca ahora en un "top 3" de áreas sensibles.

Para este 2026, el objetivo prioritario será cubrir vacantes en estas cinco especialidades críticas:

Tocoginecología y Obstetricia.

Pediatría con especialización en Neonatología.

Cirugía General.

Estas áreas representan el nudo crítico que la provincia busca desatar para asegurar que los hospitales de mayor complejidad puedan dar respuesta local sin necesidad de derivaciones.

Convocatoria abierta

Desde el Ministerio recordaron que la búsqueda de profesionales médicos y especialistas de todo el país sigue activa. Los interesados pueden postularse y consultar las bases en el portal oficial de Salud provincial: https://salud.rionegro.gov.ar/.