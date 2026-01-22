Río Negro vive un verano con alta ocupación y fuerte impacto económico

En este contexto, la localidad más elegida fue nuevamente Bariloche, registrando un 80% de ocupación en los distintos tipos de alojamiento gracias a la llegada de unos 94.514 visitantes que pudieron disfrutar la amplia oferta turística que guarda este rincón de la provincia.





Sobre la Zona Atlántica, Las Grutas, con un 70% de hospedajes registrados ocupados, recibió a 73.465 personas que pudieron aprovechar la diversidad de playas y la amplia vida nocturna que caracteriza al balneario, mientras que Playas Doradas hizo lo propio con un 56%.

Por otra parte, según los datos recabados por el Observatorio Turístico de Río Negro, otros destinos de la Cordillera Rionegrina también tuvieron un importante movimiento ya que Dina Huapi marcó el 84% de ocupación, en tanto que El Bolsón registró un promedio del 55% en los distintos estratos.





Asimismo, estos días también estuvieron marcados por el arribo de turistas a Viedma, que anunció un 76% de ocupación en el marco de la Fiesta Nacional del Río y la llegada de la Regata Internacional del río Negro, en tanto que Río Colorado notificó el 75% y General Roca el 74%.





De esta manera, Río Negro se sigue posicionando entre los destinos más elegidos por el turismo a nivel nacional, manteniendo constante el nivel de visitantes en las distintas épocas del año gracias a su amplia oferta turística que se despliega desde la cordillera hasta el mar.

Durante las primeras semanas de enero de 2026, Río Negro vivió un inicio de temporada altamente positivo: más de 214.000 turistas eligieron sus destinos para vacacionar, lo que generó un impacto económico superior a $84 mil millones y renovó las expectativas para el resto del verano en toda la provincia.