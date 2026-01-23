Se incendió una lancha en plena navegación por Las Grutas



Un incendio inusual en una lancha generó preocupación durante la tarde del martes frente a la segunda bajada de la playa de Las Grutas, cuando una lancha que realizaba pruebas de navegación a unos 600 metros de la costa sufrió un desperfecto en el motor que derivó en el inicio del fuego.

Ante la situación, intervino de manera inmediata el guardavidas timonel Darío Rosa, quien se desplazó hasta el lugar a bordo de una moto de agua al advertir las llamas. La rápida reacción permitió llegar en pocos minutos a la zona donde se encontraba la embarcación afectada.